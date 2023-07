Gelsenkirchen: Knoten ertasten lernen am Brustkrebszentrum

An einem Brustmodell (Archivbild) lernen Kursteilnehmerinnen am Gelsenkirchener EvK, ein Gefühl für möglicherweise gefährliche Gewebeveränderungen in der Brust zu entwickeln.

Gelsenkirchen. Kassen zahlen Brustkrebsvorsorge bis zu zweimal im Jahr. Die Gelsenkirchener Revierinitiative Brustkrebs am EvK hilft, Knoten selbst zu ertasten.

Beim Brustkrebs wie bei vielen anderen Krebserkrankungen gilt: Je früher der Krebs erkannt wird, desto größer die Heilungschancen und desto geringer der Therapiebedarf. Die Krankenkassen aber tragen maximal zweimal im Jahr die Kosten für die komplette Brustkrebsvorsorge und auch das erst ab dem 30. Lebensjahr, da erst danach die Häufigkeit der Erkrankung steigt. Das Brustzentrum Ruhrgebiet und der Förderverein Brustzentrum „Die Revierinitiative“ bietet nun die Möglichkeit zur frühzeitigen Selbsthilfe.

Erster Kurs läuft am Mittwoch

Bereits am Mittwoch, 18. Juli, startet der erste Kurs zur Brustabtastung in den Räumen der Evangelische Kliniken an der Munckelstraße 27. Darin geht es darum so früh wie möglich Veränderungen im Brustdrüsengewebe zu erkennen, die schlimmstenfalls zu Brustkrebs führen können. Zwar wird die regelmäßige Selbstabtastung ohnehin auch von Gynäkologinnen und Gynäkologen immer wieder empfohlen. Dies auch selbst richtig durchzuführen, zu wissen, worauf es dabei ankommt, ist leichter gesagt als getan. In dem Kurs lernen Teilnehmerinnen Techniken, mit denen es ihnen gelingt, Knoten in der Brust selbst zu ertasten.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Die beiden Kursleiterinnen, die Mamma-Care-Trainerin Mareike Haase und Oberärztin Pamela Schittler, möchten in dem Rahmen Frauen jeden Alters eine positive Grundeinstellung zum eigenen Körper vermitteln und ein sicheres Gefühl bei der Selbstabtastung geben.

Üben mit Modellen und mit der eigenen Brust

Das Mamma-Care-Konzept sieht ein dreistufiges Erlernen der richtigen Technik und eine spezielle Tastmethode vor. In einem kurzen Theorieteil erfahren die Kursteilnehmerinnen, wie sie bei der Abtastung vorgehen und worauf sie achten sollten. Um den Tastsinn zu schulen, stehen im nächsten Schritt Brustmodelle zum Training zur Verfügung. In den Modellen befinden sich teilweise Knoten oder Verhärtungen, sodass die Teilnehmerinnen ein Gefühl dafür bekommen, wie sich eine Gewebeänderung anfühlen kann. In einem abgetrennten Bereich können die Frauen anschließend die Abtastung an ihren eigenen Brüsten üben, bis sie sich in der Anwendung sicher fühlen.

Der erste Kurs beginnt am Mittwoch, 18. Juli um 16.30, der zweite am Dienstag, 26. September, ab 16.30 Uhr, jeweils in den Räumen der Revierinitiative im Erdgeschoss der Evangelischen Kliniken. Anmeldungen sind per E-Mail an info@revierinitiative.de möglich. Mehr Informationen gibt es unter www.evk-ge.de/brustabtastung.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen