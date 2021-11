Gelsenkirchen: Klinikaktionen zum Thema Gewalt gegen Frauen

Gelsenkirchen. Gewalt gegen Frauen: Womit das Gelsenkirchener Sankt Marien-Hospital und das Elisabeth-Krankenhaus Öffentlichkeit schaffen.

Am 25. November 2021 werden weltweit Gebäude in orange erstrahlen und ein leuchtendes Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen. Auch die zu der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH gehörenden Krankenhäuser Sankt Marien-Hospital Buer (MHB), Elisabeth-Krankenhaus in Erle und das St. Barbara-Hospital Gladbeck beteiligen sich an der Kampagne „Orange the World“ der UN Women.

Gelsenkirchener Krankenhäuser bis zum 10 Dezember in orangenes Licht getaucht

Vom 25. November bis 10. Dezember wird Lichttechnik die Eingangsportale der drei Krankenhäuser im Rahmen einer Lichtaktion orange beleuchten (täglich von 18 bis 23 Uhr). Der Start der Lichtaktion ist am 25. November für 17 Uhr am St. Barbara-Hospital (Barbarastr. 1), für 18 Uhr am MHB (Mühlenstraße 5-9) und für 19 Uhr am Elisabeth-Krankenhaus (Cranger Str. 226) geplant.

Eine wichtige Initiative, die von Sandra Ihmenkamp, Leitende Oberärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Gynäkologische Onkologie, angeregt und von den Direktorien der Krankenhäuser aus Überzeugung tatkräftig unterstützt wird. Eva Wilhelm, Krankenhausdirektorin für die Standorte in Buer und Erle: „Gewalt an Frauen und Mädchen ist kein abstraktes oder fernes Thema irgendwo auf der Welt. Gewalt an Frauen passiert auch hier bei uns in Gelsenkirchen. Wir wollen auf dieses Unrecht aufmerksam machen, wir wollen sensibilisieren, das Thema aus der Tabu-Zone holen und aufklären.“

Vorträge zum Thema Gewalt gegen Frauen in Gelsenkirchener Krankenhäusern

Sandra Ihmenkamp und Dr. Astrid Rudel, Ärztliche Direktorin am Elisabeth-Krankenhaus, ergänzen: „Wer zum Thema Gewalt an Frauen schweigt, der stärkt die Täter, schwächt die Opfer und verstärkt das Leid, das diese Frauen ertragen mussten. Wir wollen mit der Beteiligung an dieser weltweiten Aktion deutliche und weithin sichtbare Zeichen setzen – mitten in Buer, Erle und Gladbeck und gegen Gewalt an Frauen, in welcher Form sie auch immer stattfindet.“

Um dieses wichtige Thema und Anliegen noch stärker bekannt zu machen, haben beide Gelsenkirchener Häuser entschieden, zusätzlich noch durch Vorträge zu diesem Themenkomplex relevante Zusammenhänge erkennbar zu machen.

Am 29. November ab 18 Uhr heißt das Thema in der Aula der Villa am MHB „Anonyme forensische Spurensicherung“. Am 2. Dezember steht das Team der Oberärztinnen als Gesprächspartnerinnen für die Themen „Therapie nach Gewalterlebnissen / Was stärkt Frauen nach Gewalterlebnissen“ und „Risikomerkmale für eskalierende Gewalt / Stalking in Beziehungen – red flags“ im Elisabeth-Krankenhaus zur Verfügung. Beide Veranstaltungen sind öffentlich.

