Symbolbild: Fridays for Future hat eine Kundgebung in Gelsenkirchen angekündigt.

Fridays for Future

Fridays for Future Gelsenkirchen: Klimaschützer mit Protest gegen Deutsche Bank

Gelsenkirchen. Gelsenkirchener Aktivisten von Fridays for Future wollen gegen die neue Filiale der Deutschen Bank in der Sellhorststraße demonstrieren.

Wenn die Deutsche Bank am kommenden Montag (19. April) ihre neue Filiale in der Gelsenkirchener Altstadt bezieht, wird vor dem Gebäude eine Kundgebung stattfinden. Aktivisten von Fridays for Future veranstalten den Protest, der sich gegen „klimaschädliche Investitionen“ der Bank richtet.

Wie die Aktivisten am Freitag bekanntgaben, soll die Kundgebung um 14 Uhr auf dem Platz vor der Bankfiliale (Ecke Weberstraße/Sellhorststraße) beginnen. Aufgrund der aktuellen Corona-Infektionslage solle sie nur mit einer „sehr begrenzten“ Teilnehmeranzahl stattfinden, so die Klimaschützer: „Mindestabstand und Maskenpflicht nehmen wir selbstverständlich sehr ernst.“

Kritik von Fridays for Future: Deutsche Bank finanziere Firmen, die das Klima zerstören

Sie protestieren gegen die Deutsche Bank, da diese weltweit Firmen finanziere, die mit ihren Geschäften das Klima zerstörten, heißt es in der Ankündigung weiter: „Wir als junge Menschen fordern, dass die Deutsche Bank aufhört, Geld für Klimazerstörung bereitzustellen, was unsere Zukunft und unseren Planeten bedroht!“