Gelsenkirchen: Kirchengemeinden laden zu Gottesdiensten ein

In der evangelischen Adventskirche in Gelsenkirchen-Scholven wird am Sonntag, 17. Mai, wieder ein regulärer öffentlicher Gottesdienst gefeiert. Die Gläubigen müssen allerdings bestimmte Auflagen erfüllen.

Gelsenkirchen-Buer/Hassel. Trinitatis in Buer und Lukas in Hassel halten verschiedene Schutzmaßnahmen ein. Gläubige müssen Mund-Nasen-Schutz tragen und Abstand halten.

Die Evangelische Trinitatis-Kirchengemeinde Buer und die Evangelische Lukas-Kirchengemeinde Hassel laden wieder zu regulären öffentliche Gottesdiensten ein - in Corona-Zeiten mit vielen Auflagen, versteht sich.

In der Stephanuskirche in Buer können die Gläubigen am Samstag, 16. Mai, 18 Uhr, zusammenkommen, in der Adventskirche Scholven und Apostelkirche Buer jeweils am Sonntag, 17. Mai, 10 Uhr. Im Gemeindesaal der Markuskirche beginnt die Feier am Sonntag, 17. Mai, 11.15 Uhr.

Gelsenkirchener müssen sich in Anwesenheitslisten eintragen

Die Besucher sind aufgefordert, die Kirchen einzeln auf gekennzeichneten Wegen zu betreten und zu verlassen und sich in eine Anwesenheitsliste einzutragen. Diese soll mögliche Infektionsketten nachvollziehbar machen.

Die Gläubigen sitzen an gekennzeichneten Plätzen mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern zum Nachbarn und müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, auf Berührungen, Singen und die Feier des Abendmahls verzichten. Die Anzahl der Gottesdienstbesuchenden ist begrenzt. Eine Kollekte wird nur am Ausgang gesammelt.

Auf Gesang müssen die Gläubigen verzichten

In der Lukas-Kirche Hassel finden ab Sonntag, 17. Mai, 10 Uhr, wieder Gottesdienste statt, deren Leitung Pfarrer Hagen Schillig übernimmt.

In Hassel dürfen maximal 45 Menschen am Gottesdienst teilnehmen. Ein Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht; Masken und Desinfektionsmittel werden zur Verfügung gestellt. Die Stühle werden mit dem erforderlichen Sicherheitsabstand aufgestellt. Der Gottesdienstgesang entfällt.