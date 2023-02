Gelsenkirchen: Kiosk-Räuber bedroht Angestellte mit Messer

Gelsenkirchen. Am helllichten Tage schlug ein Kiosk-Räuber in Gelsenkirchen-Schalke zu. Er bedrohte die Angestellte des Geschäfts mit einem Messer.

Die Polizei Gelsenkirchen sucht einen Kiosk-Räuber, der an Rosenmontag (20. Februar) am helllichten Tage eine Frau mit einem Messer bedroht haben soll.

Der bislang unbekannte Täter schlug in einem Kiosk an der Gewerkenstraße in Gelsenkirchen-Schalke zu. Er kam nach Polizeiangaben um 13.23 in das Geschäft und bedrohte die 59 Jahre alte Angestellte. Anschließend griff er in die Kasse, entnahm Bargeld und flüchtete in unbekannte Richtung.

So wird der Tankstellen-Räuber beschrieben – Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen

Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Der Tatverdächtige ist zwischen 18 und 25 Jahre alt und hat einen dunklen Teint. Er trug zur Tatzeit eine dicke Winterjacke mit einem großen Fellkragen. Hinweise an 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

