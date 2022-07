Gelsenkirchen: Kiosk-Kamera filmt mutmaßliches Diebesduo

Gelsenkirchen-Buer. Die Gelsenkirchener Polizei sucht per Fotofahndung nach zwei mutmaßlichen Dieben. Das Duo soll einem 46-Jährigen Jacke und Geld gestohlen haben.

Per Fotofahndung versucht die Gelsenkirchener Polizei, zwei tatverdächtige Diebe zu fassen und bittet um Zeugenhinweise.

Kiosk-Kamera in Gelsenkirchen-Buer nimmt mutmaßliche Diebe auf

Dieses Bild zeigt einen der gesuchten mutmaßlichen Diebe. Es wurde an einem Kiosk in Buer aufgenommen. Foto: Polizei Gelsenkirchen

Die Tat ereignete sich am 25. Februar dieses Jahres, ein Freitag. Gegen 23.30 Uhr wurde ein 46-jähriger Gelsenkirchener am Goldbergplatz in Buer von einem Unbekannten aus einer Gruppe von Personen gefragt, ob der 46-Jährige ihm 20 Euro leihen könne. Der Gelsenkirchener kam der Bitte des Mannes, den er zwar vom Sehen her kannte, nicht aber mit Namen, nach.

Er nahm das Geld aus einem Briefumschlag heraus. Dazu zog er seine Jacke aus. Daraufhin entrissen ihm die unbekannten Männer die Jacke mitsamt Briefumschlag und flüchteten. Eine Kamera an einem Kiosk hatte die Tatverdächtigen zuvor gefilmt, als sie sich dort aufhielten.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240. Die Bilder sind unter diesem Link zu finden.

Der zweite gesuchte mutmaßliche Dieb trug auffällig bunte Kleidung. Auch dieses Foto nahm eine Kiosk-Kamera in Gelsenkirchen-Buer auf. Foto: Polizei Gelsenkirchen

