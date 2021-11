﻿Gelsenkirchen: Kinderwünsche vom Baum pflücken und erfüllen

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen-Erle, Buer und Beckhausen haben Geschäftsleute Wunschbäume aufgestellt. So können Helfer Kindern eine Freuden machen.

Weihnachten – da denkt man an strahlende Kinderaugen bei der Bescherung. Nur bedenkt man nicht, dass diese bei vielen Familien in der Stadt recht mau ausfallen würde. Wären da nicht die Wunschbäume, an die Kinder ihre Wünsche im Wert von bis zu 25 Euro hängen können. Örtliche Helfer von Christkind und Weihnachtsmann können sich einen Wunsch „pflücken“, ihn erfüllen und das Päckchen vor Ort wieder abgeben.

Der erste Initiator einer solchen Aktion ist Harry Schmidt von „Hörgeräte Schmidt“ aus Erle. Seit siebzehn Jahren stellt er jährlich einen Baum auf mit Wünschen der Kinder und Jugendlichen aus dem Kinder- und Jugendhaus, dem Kinderheim in Erle.

Für Kinder aus schwierigen Verhältnissen: Gutschein für die Zoom Erlebniswelt

In diesem Jahr sind ganze 74 Wünsche zusammengekommen von jungen Menschen verschiedenen Alters. Was auf den Zetteln steht, das berührt schon sehr. „Da ist eine Stehlampe aus Papier bei, eine Silberhalskette, ein Fön oder ein Pullover – alles kreuz und quer.“

Wie immer geht der Geschäftsmann davon aus, dass die Zahl der Helfer die der Wünsche übersteigt. Für den Fall bietet er einmal mehr die Möglichkeit, Kindern, die auf Unterstützung der Tafel angewiesen sind, einen besonderen Tag zu schenken mittels eines Gutscheins für die Zoom Erlebniswelt. „Es geht darum, Kindern aus schwierigen Verhältnissen den Besuch zu ermöglichen.“

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Und weil es noch besser ist, wenn noch mehr Menschen Gutes tun, hat er in Merle und Siegfried Joachim von der Firma „Düsing“ Mitstreiter gesucht und gefunden. Erstmals steht auch in deren Räumen an der Braukämperstraße ein Wunschbaum. Hier können nur Patenschaften für die Kinder der Tafel übernommen werden. „Inspiriert dazu hat uns der Armutsbericht in diesem Jahr. Es sind 1500 Kinder in Gelsenkirchen auf die Tafel angewiesen“, so Merle Joachim. „Ich glaube, dass es vielen Menschen nicht bewusst ist, dass die Armut in Gelsenkirchen so groß ist.“

Wünsche, die zu Herzen gehen – ein Gelsenkirchener Kind bat um simple Buntstifte

Ein dritter Wunschbaum steht traditionell bei „Hoch 3“ an der Domplatte in Buer. Seit vier Jahren sind Sigrun Müller und Ole Siemienski die Baumpaten, übernahmen das Projekt von der vorherigen Projektpatin Rita Theiß. Hier arbeitet man mit der Caritas und der Propstei St. Urbanus zusammen, die die Familien alle persönlich kennen und die Verteilung organisieren.

Wie schon im Vorjahr hängen hier 150 Wünsche am Baum, von denen viele Ole Siemienski bewegen. An einen erinnert er sich besonders: „Da wünschte sich ein Kind Buntstifte. Das ist mir sehr nahe gegangen. Man denkt ja, so etwas hat jeder zu Hause. Wir müssen uns immer vor Augen führen, wie gut es uns geht.“ Und natürlich helfen.

Alle Wunschbäume sind ab Montag, 22. November, aufgestellt.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen