Gelsenkirchen: Kinderklinik zum sechsten Mal ausgezeichnet

Die Kinderklinik im Marienhospital in Gelsenkirchen-Ückendorf wurde ausgezeichnet.

Gelsenkirchen-Ückendorf. Die Kinik für Kinder- und Jugenmedizin im Marienhospital Gelsenkirchen wurde für gute Arbeit ausgezeichnet - bereits zum sechsten Mal.

Zum sechsten Mal erhielt die Klinik für Neonatologie, Kinder- und Jugendmedizin im Marienhospital Gelsenkirchen das Prädikat „Ausgezeichnet. Für Kinder“. Die Gesellschaft für Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland e.V. (GKinD) zeichnet damit seit 2008 im zweijährigen Rhythmus die Kinderkliniken und Abteilungen aus, die die hohen Qualitätsansprüche an die Behandlung und medizinische Versorgung kranker Kinder und Jugendlicher erfüllen.

Dazu gehört unter anderem, dass diese von Ärzten und Pflegekräften, die über eine fachliche Qualifikation zur Versorgung von Kindern und Jugendlichen entsprechend ihres Alters verfügen, möglichst wohnortnah betreut und ihre Familien in den Prozess eingebunden werden. Die Bedürfnisse der Kinder müssen dabei im Rahmen einer medizinischen Behandlung besondere Berücksichtigung finden.

Ziel: Stationäre Behandlung weiter verbessern

„Wir alle, die in der Kinder- und Jugendmedizin tätig sind, haben deshalb das Ziel, die Qualität der stationären medizinischen Behandlung zu erhalten und weiter zu verbessern“, so Chefarzt Dr. Marcus Lutz. Vor diesem Hintergrund wurde das Gütesiegel „Ausgezeichnet.Für Kinder“ entwickelt, das die Klinik für Neonatologie, Kinder- und Jugendmedizin am MHG nun für weitere zwei Jahre tragen darf.

