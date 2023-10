Bällebad geht immer: Für Kindergeburtstage im Winter gibt es in Gelsenkirchen einige Möglichkeiten: Auf dem Lama-Hof, im Zoo oder im Trampolino etwa (Symbolbild).

Kindergeburtstag Kindergeburtstag in Gelsenkirchen: Die Winter-Venues

Gelsenkirchen. Zoo, Bauernhof, Trampolino: Auch im Winter lassen sich Kindergeburtstage in Gelsenkirchen prima feiern. Hier sind die Tipps unserer Redaktion.

Kindergeburtstage im Winter zu feiern stellt Eltern vor eine Herausforderung. Denn viele Veranstaltungsorte für den großen Tag der Kleinen sind in der kalten Jahreszeit geschlossen. Unter freiem Himmel feiern ist auch keine Option - besonders bei schlechtem Wetter. Wo Sie Kindergeburtstage auch im Winter in Gelsenkirchen feiern können - bei jedem Wetter - erfahren Sie hier.

Kindergeburtstag auf dem Bauernhof feiern? Der Ziegenmichel in Gelsenkirchen macht's möglich

Der Ziegenmichel ist der Lehr- und Erlebnisbauernhof für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende an der Eggemannstraße 51 in Gelsenkirchen. Klar, dass auch hier Kinder ihren Geburtstag feiern können – immer wieder montags bis samstags in der Zeit von 15 bis 18 Uhr, sonntags von 14 bis 17 Uhr und vor allem ganz nachhaltig. Es gibt verschiedene Themengeburtstage, die zu jeder Jahreszeit und Witterung stattfinden können.

Kindergeburtstag im Winter auf dem Bauernhof feiern? Das geht beim Ziegenmichel in Gelsenkirchen. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Ein paar Beispiele? Klassiker sind die Programme wie „Die Wikinger kommen“ oder „Auf den Spuren der Indianer“ für Kinder ab einem Alter von fünf Jahren. Beim Bauernhoftag können Kinder ab vier Jahren die Tiere des Ziegenmichelhofs kennenlernen, streicheln und füttern. Den „Ponytraum“ gibt es ebenfalls für alle Mädchen und Jungen ab vier Jahren.

Auf ältere Kinder ab sechs Jahren warten beispielsweise die Themen „Survival-Abenteuer in der Natur“, „Ein neuer Fall für die Umweltdetektive“ oder das Programm „Heute koche ich“, bei dem ein köstliches Essen im mittelalterlichen Kochhaus zubereitet wird. Alle angebotenen Themengeburtstage sind individuell planbar und können miteinander kombiniert werden. Eigene Speisen können nicht mitgebracht werden. Weitere Information gibt es auf der Ziegenmichel-Homepage unter ziegenmichel.de/kindergeburtstage

Wo Kinder hoch hinaus gelangen: Kindergeburtstag in der Boulderbar Gelsenkirchen

Klettern, klettern, klettern: Hoch hinaus geht’s für die Kids beim Kindergeburtstag in der Boulderbar Gelsenkirchen (Gewerkenstraße 28). Betreut durch das fachkundige Personal der Boulderbar können Kinder ab sechs Jahren in der Halle an der Gewerkenstraße buchstäblich erobern: Action, Spaß und ein einmaliges Klettererlebnis sind garantiert. Professionelle Betreuung und Unterstützung kommen vom Personal der Boulderbar.

In der Boulderbar Gelsenkirchen können Kindergeburtstage drinnen gefeiert werden – mit professioneller Betreuung und an einem eigens auf ein jüngeres Publikum zugeschnittenen Boulderbereich. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Ein Geburtstagstisch bietet die Möglichkeit, selbst mitgebrachte Snacks und Getränke zu verzehren. Nach dem Klettern gibt es auf Wunsch Snacks aus dem Bistro.

Für den Geburtstag sind zwei Stunden angesetzt, er kostet 159 Euro (inklusive einer Trainerin oder einem Trainer, der Tischreservierung und dem Eintritt für fünf Kinder; jedes weitere Kind kostet 7,50 Euro). Es sind keine Vorkenntnisse nötig. Weitere Informationen gibt es im Netz unter neoliet.de/boulderbar-gelsenkirchen

Indoor-Spielplatz als wetterfeste Alternative: Kindergeburtstag im Gelsenkirchener Trampolino

Toben ohne Ende und die Garantie auf stundenlangen Spielspaß für jede Altersgruppe: Im Trampolino Spielpark an der Kurt-Schumacher-Straße gibt’s auf 4000 Quadratmetern jede Menge Angebote und besondere Spielgeräte wie den neuen Bumper, einen Klettervulkan oder die Profisprunganlage „Jump Club“.

Im Trampolino gibt es verschiedene Arrangements, los geht’s bei der Basic-Birthday-Party für 16,90 Euro pro Kind. Darin enthalten sind der Eintritt, ein Menü mit Getränk und ein Geburtstagstisch mit Thron. Die Premium-Birthday-Party kostet 21,90 Euro pro Kind, hier können einmal die Kartbahn, sowie der Bumper oder der Hochseilgarten zusätzlich genutzt werden. Die Deluxe-Birthday-Party kostet 26,90 Euro und bietet unter anderem noch zwei Tickets mehr für die genannten Attraktionen.

Ein weiteres Angebot ist die Premium Cageball-Party – zu einem Preis von 18,90 Euro pro Kind (an den Wochenenden 19,90 Euro) bekommen das Geburtstagskind und die Gäste beispielsweise den Eintritt, ein Menü und 90 Minuten Fußball spielen auf dem eigenen Feld dazu. Weitere Infos und Anmeldung im Netz unter schalkersportpark.de/trampolino

Indoor-Freizeitpark: Kindergeburtstag im Gelsenkirchener Alma Park

Action und Spaß garantiert: Lasertag, Schwarzlichtminigolf, Fußball, Bubbleball, Trampolin, ein Besuch im Escape Room oder doch lieber Austoben im Indoor-Freizeitpark? Im Alma Park an der Almastraße 39 ist das Angebot für Kindergeburtstage groß – und zwar für jüngere und ältere Kinder. Die einzelnen Pakete haben unterschiedliche Preise: Der Soccer-Geburtstag beispielsweise kann zu einem Preis von 129 Euro gebucht werden (zehn Personen, 90 Minuten Spielzeit, Essen nach dem Spiel und dazu noch Getränke). Das Minigolf-Abenteuer ist für denselben Preis zu haben.

60 Minuten Bubbleball (davon 45 Minuten Spielzeit) für zehn Personen gibt’s etwa für 199 Euro – allerdings erst für alle Kinder ab 1,35 Metern Körpergröße. Wer Lust auf Lasertag hat: Eine Stunde des Spaßes plus Essen nach dem Spiel, Getränk und Eis kosten für maximal zehn Teilnehmer 249 Euro. Für die Kombination von Fußball, Lasertag und Essen (60 Minuten Fußball, 30 Minuten Lasertag) werden im Alma Park für maximal zehn Personen 219 Euro fällig.

Weitere Informationen und Geburtstagspakete finden sich im Internet unter alma-park.de/kindergeburtstag.

Kindergeburtstag mit Lamas in Nienhausen – auch im Winter unter freiem Himmel feiern

Wer nach dem Motto „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung“ den Kindergeburtstag an der frischen Luft und in tierischer Begleitung verbringen möchte, der ist bei den Pracht Lamas gut aufghoben. Hier können Kinder ab vier Jahren einen besonderen Geburtstag erleben.

Kindergeburtstag mit Lamas: Bei den Pracht Lamas im Gelsenkirchener Gesundheitspark Nienhausen für Kinder ab vier Jahren möglich. Foto: Prachtlamas

Die Kindergeburtstage mit den Lamas finden im Gesundheitspark Nienhausen statt. Sie werden bei jedem Wetter draußen an der frischen Luft gefeiert, wettergerechte Kleidung und festes Schuhwerk sind also wichtig. Die „Lama-Erlebnis-Stunde“ richtet sich an Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren. Alle Lamas sind dann dabei, der Preis für sechs Kinder beträgt 149 Euro. Bei dem Paket „Spiele mit Lamas“ können die Lamas im Team geführt werden. Die Kosten: 185 Euro für sechs Kinder, die Dauer: 1,5 Stunden.

Größere Kinder (von sieben bis 13 Jahren) können die Lamas auch schon alleine führen, „Spiele mit Lamas für Größere“ kostet 185 Euro für bis zu acht Kinder. „Das kleine Lama-Trekking-Abenteuer“ beinhaltet beispielsweise eine mittlere Lama-Wanderung durch die Parklandschaft im Revierpark. Bis zu acht Kinder können dabei zum Preis von 239 Euro teilnehmen. Bei allen Angeboten sind ein bis zwei Fachkräfte dabei. Infos: prachtlamas.de

Kindergeburtstag im Zoo: Die Angebote der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen

Kindergeburtstag in tierischer Begleitung, Teil II: In der Zoom Erlebniswelt kann natürlich ebenfalls gefeiert werden. Da aber auch zumeist unter freiem Himmel, wer sich also in den Wintermonaten traut, kann aus fünf Paketen auswählen: Das wäre etwa der „Bauernhofgeburtstag“ für Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren. Dabei werden die Kinder zu kleinen Helfern auf dem Grimberger Hof, lernen Schweine, Schafe, Ziegen, Meerschweinchen oder Kaninchen hegen und pflegen. Der Paketpreis liegt bei 120 Euro (für maximal sechs Kinder und vier Begleitpersonen).

Des Weiteren im Angebot – für ältere Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren: Die „große Weltreise“. Es geht in die Erlebniswelten Alaska, Asien und Afrika, geboten werden 180 Minuten Expedition in Begleitung eines Zoolotsen. Das Paket kostet 210 Euro inklusive Eintritt für acht Kinder und zwei Begleitpersonen.

Der „Entdeckergeburtstag“ (Alter der Kinder: sechs bis zwölf Jahre) führt per Entdecker-Rallye entweder in die Erlebniswelt Alaska – dort werden die Geburtstagsgäste zu Entdeckern – oder in die Erlebniswelt Afrika. Hier werden die Tiere der Superlative gesucht und gefunden. Dieser Geburtstag ist selbstorganisiert und jederzeit möglich innerhalb der regulären Öffnungszeiten. Die Kosten: 95 Euro.

Weitere Pakete und Informationen unter zoom-erlebniswelt.de/kindergeburtstage

