Gelsenkirchen: Kinder werfen Stein auf fahrendes Auto

Gelsenkirchen-Erle. Keine Mutprobe, kein Streich – das ist eine Straftat: Kinder werfen in Gelsenkirchen einen Stein auf ein fahrendes Auto. Der trifft die Scheibe.

Glimpflich und mit dem Schrecken davon gekommen ist ein 30-jähriger Gelsenkirchener. Dabei hätte ein Steinwurf auf sein Auto auch anders enden können…

Der Mann war am Mittwochnachmittag mit seinem VW Polo auf der Kurt-Schumacher-Straße in Gelsenkirchen in Richtung Buer unterwegs. Auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle Veltins-Arena warfen Kinder einen etwa zehn Zentimeter großen Stein von der Brücke aus in den fließenden Verkehr.

Auto des Gelsenkircheners nach Steinwurf an der Windschutzscheibe beschädigt

Sie trafen dabei den Wagen des 30-Jährigen an der Windschutzscheibe. Trotz der an der Stelle erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h blieb es glücklicherweise beim Sachschaden. Als der Mann den Wagen an den Fahrbahnrand steuerte und sich umblickte, waren die Kinder schon verschwunden.

Insofern ist es schwer zu sagen, wie viele Kinder es waren. Der Zeugenaussage folgend kann die Polizei dazu keine Angaben machen.

Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Die Beamten ermitteln nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und suchen eine Gruppe Kinder zwischen 11 und 13 Jahren, die sich am Mittwoch gegen 14.40 Uhr an besagter Brücke aufgehalten haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Rufnummern 0209 365-6280 (Verkehrsinspektion) oder 0209 365-2160 (Leitstelle).