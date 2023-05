Gelsenkirchen: Kinder im Schlosspark Horst überfallen

Ein Mann ballt am Montag, 17. Februar 2020 in Bochum eine Faust. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Gelsenkirchen. Erneut haben in Gelsenkirchen Jugendliche Kinder überfallen. Diesmal war der Tatort im Schlosspark in Horst nahe dem Spielplatz.

Erneut haben Jugendliche Kinder überfallen, diesmal am Samstag, 6. Mai, gegen 18.30 Uhr im Schlosspark in Gelsenkirchen-Horst auf dem dortigen Spielplatz. Zwei Jugendliche hatten hier einer Gruppe von drei Elf- und einem Zwölfjährigen den Weg versperrt und forderten von dem Ältesten Bargeld. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, soll einer der Täter einen Messerknauf in seiner Jackentasche vorgezeigt haben.

Als der 12-jährige Gelsenkirchener der Aufforderung nicht folgte, habe ihm einer der Täter einen Kopfstoß gegeben, zudem soll er mit Fäusten geschlagen worden sei, schilderten die Angegriffenen der Polizei. Danach ließen die Jugendlichen von den Kindern ab und entfernten sich ohne Beute.

Die Zeugen und der Geschädigte beschrieben, dass der gesprächsführende Täter männlich, zwischen 14 und 16 Jahren alt und dick gewesen sei. Zudem habe er schwarze Haare und eine dunkle Hautfarbe gehabt und eine weiße Jacke getragen. Der zweite Täter, der das Messer in der Jackentasche gehabt haben soll, sei ebenfalls männlich und etwa 14 bis 16 Jahre alt gewesen. Dieser habe braune Locken gehabt und sei mit Käppi und weißer Jacke bekleidet gewesen.

