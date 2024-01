Gelsenkirchen: Kinder flüchten auf gestohlenem Roller

Gelsenkirchen Der Fahrer ist erst zwölf Jahre alt, der Hintermann 14 und der Roller gestohlen. Die Gelsenkirchener Polizei hat zwei Teenager festgesetzt.

Zwei Teenager sind mit einem gestohlenem Roller morgens im Stadtteil Bismarck unterwegs gewesen. Die Stopp-Signale der Gelsenkirchener Polizei ignorierte der erst zwölfjährige Fahrer. Stattdessen ging die Flucht zunächst über einen Bürgersteig weiter. Erst als die Beamten im Wagen die Fensterscheibe herunterließen und den Kindern mit Nachdruck befahlen, anzuhalten, hielt das Duo an.

Flucht auf gestohlenem Roller in Gelsenkirchen: Fahrer (12) ignoriert Blaulicht und Martinshorn

Aufmerksam geworden auf das junge Duo wurden die Verkehrskontrolleure der Polizei am Montag, 22. Januar, um 7.30 Uhr an der Ecke Münsterstraße/Bleckstraße. Auf Anhaltesignale und Lichthupe, selbst auf Blaulicht und Martinshorn reagierten die Teenager nicht. Erst als der Ton an der Willy-Brandt-Allee rauer wurde, hielten der Zwölfjährige und sein Sozius an. Einen Fluchtversuch zu Fuß unterbanden die Beamten.

Die Überprüfung des Kennzeichens bereits während der Verfolgung hatte ergeben, dass der Roller am vergangenen Wochenende von einem 65-jährigen Gelsenkirchener als gestohlen gemeldet wurde. Der Roller wurde als Beweismittel sichergestellt und abgeschleppt. Erziehungsberechtigte holten die Kinder auf der Wache ab.

