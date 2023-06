Gelsenkirchen: Kind wird von E-Scooter schwer verletzt

Gelsenkirchen. Ein zweijähriges Kind ist am Samstagabend von einer E-Scooter-Fahrerin angefahren und schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

In Gelsenkirchen ist ein zweijähriges Kind von einem E-Scooter angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind war mit seiner Mutter am Freitagabend um 19.55 Uhr auf dem Heinrich-König-Platz in der Gelsenkirchener Altstadtunterwegs, als es von einem Elektroroller erfasst und umgerissen wurde, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach schlug das Kind mit dem Kopf auf und erlitt schwere Verletzungen. Es wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Der E-Scooter war nach Zeugenangaben mit hoher Geschwindigkeit unterwegs, wie die Polizei weiter mitteilte. Passanten schätzten das Alter der Fahrerin auf zwölf bis 14 Jahre. Sie sei nach dem Unfall kurz stehen geblieben und habe mit der Mutter des verletzten Kindes gesprochen, sei dann aber zu Fuß weggegangen.

Polizei Gelsenkirchen sucht nach der E-Scooter-Fahrerin

Die Polizei hat eine Personenbeschreibung der E-Roller-Fahrerin veröffentlicht. Das Mädchen soll 12 bis 14 Jahre alt sein, schwarze Haare haben und circa 1,60 Meter groß sein. Sie soll eine schwarze Hose sowie schwarze Sportjacke mit gelber Aufschrift getragen haben, schreiben die Beamten.

Die Polizei bittet Zeugen und Zeuginnen des Unfalls, die Angaben zu der Jugendlichen machen können, sich zu melden. Sie werden gebeten, die Telefonnummern 0209/365-2160 oder 0209/365-6200 zu wählen. Der Mietroller blieb zurück und wurde von der Polizei sichergestellt. (red/ADFP)

