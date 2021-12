Gelsenkirchen: Kind bei Unfall in Buer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Stadtnorden von Gelsenkirchen ist am Donnerstag, 9. Dezember, ein Kind schwer verletzt worden. Das Kind lief auf die Fahrbahn.

Bei einem Verkehrsunfall im Stadtnorden von Gelsenkirchen am Donnerstag, 9. Dezember, ist ein Kind schwer verletzt worden.

Bei dem Kind handelt es sich um ein sieben Jahre altes Mädchen. Es ist nach Behördenangaben am Donnerstag um 16.05 Uhr an der Königgrätzer Straße in Buer zwischen zwei geparkten Wagen auf die Fahrbahn gelaufen. Ein 31-jähriger Gelsenkircheners erfasste das Mädchen mit seinem Auto

. Ein Rettungswagen brachte das schwer verletzte Kind zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

