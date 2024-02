Gelsenkirchen: Kind (7) schwer verletzt bei Autounfall

Bei einem Unfall in Gelsenkirchen ist ein Kind schwer verletzt worden. Augenscheinlich ist der Siebenjährige unvermittelt auf die Straße getreten.

Gelsenkirchen-Horst Bei einem Unfall in Gelsenkirchen ist ein Kind schwer verletzt worden. Der Junge ist wohl unvermittelt auf die Straße getreten.

Kind (7) läuft hinter einem Linienbus in Gelsenkirchen-Horst plötzlich auf die Straße

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Montag, 5. Februar, gegen 7.50 Uhr an der Straße Zum Bauverein im Stadtteil Horst. Ein 53-jähriger Gelsenkirchener ist dort mit seinem Auto in Richtung Fischerstraße unterwegs gewesen.

In Höhe der Marienfriedstraße lief Zeugenaussagen nach zufolge das siebenjährige Kind hinter einem haltenden Linienbus plötzlich auf die Straße. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Jungen und dem Auto. Das Kind verletzte sich schwer und blieb zur Beobachtung stationär in einem umliegenden Krankenhaus.

