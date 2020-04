Gelsenkirchen: Kilometer langer Stau nach Unfall auf A42

Gelsenkirchen. Unfall auf der Autobahn 42 zwischen Gelsenkirchen und Herne. Treibstoff ist ausgelaufen. Die Fahrspur musste gesperrt werden.

Nach einem Unfall mit einer leicht verletzten Person auf der Autobahn 42 am Mittwoch, 22. April 2020, an der Stadtgrenze zwischen Gelsenkirchen und Herne ist die Fahrspur Richtung Dortmund weiterhin noch gesperrt. Um 15 Uhr, so die vorsichtige Prognose der Autobahnpolizei Münster, soll der Verkehr wieder fließen.

Nach Angaben der Autobahnpolizei Münster ist gegen 11.15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Lkw zwischen den Anschlussstellen Gelsenkirchen Bismarck und Herne-Wanne mit einem Pkw auf der linken Fahrspur der A 42 Richtung Dortmund zusammengestoßen. In dem Wagen saßen eine Frau und ein Kind, beide wurde sicherheitshalber zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. „Bei der Kollision ist an einem Fahrzeug der Tank aufgerissen worden“, sagte eine Polizeisprecherin. Treibstoff sei ausgelaufen.

Derzeit laufen nach Angaben der Autobahnpolizei noch die Reinigungsarbeiten der Fahrbahn, um 15 Uhr soll die Spur wieder frei sein und damit auch die Sperrung des Fahrstreifens. Die Feuerwehr Gelsenkirchen ist unter anderem vor Ort im Einsatz. Es bildete sich ein Stau über mehrere Kilometer Länge.