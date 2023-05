Gelsenkirchen: Keine Todesfälle trotz schwerer Grippewelle

Die Grippewelle im vergangenen Jahr war zwar heftig, es gab jedoch keinen einzigen gemeldeten Todesfall aufgrund einer Influenza in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Die Zahl der Grippe-Infektionen ist zwar bereits wieder auf Vor-Coronaniveau in Gelsenkirchen. Warum die Erkrankungen deutlich milder verliefen.

Die Grippewelle war im vergangenen Jahr zwar heftig, die Zahlen erreichten nach dem maskenpflicht-bedingten Tief wieder das Niveau der Jahre vor der Pandemie. Im Gegensatz zur Vor-Coronazeit gab es jedoch keinen einzigen gemeldeten Todesfall aufgrund einer Influenza und auch die Zahl der stationären Aufenthalte wegen Grippe war geringer. Die echte Grippe – Influenza Typ A und Typ B – ist aufgrund ihrer potenziellen Gefährlichkeit meldepflichtig.

Mehr Geimpfte, weniger schwere Verläufe

Vor der via Tröpfcheninfektion übertragbaren Erkrankung schützt neben den Mund-Nasen-Masken allein eine Impfung wirksam. Dass trotz hoher Erkrankungszahlen in 2022 – gemeldet wurden in Gelsenkirchen 425 Infektionen – keine Todesfälle zu beklagen sind, führt das Gesundheitsamt auf die höhere Zahl von Geimpften zurück. Die Bereitschaft, sich dagegen zu schützen, sei angesichts von Corona gestiegen.

Die höchsten Influenza-Infektionszahlen gab es in der Stadt im Jahr 2018: Damals wurden 465 Fälle registriert, festgestellt meist im Rahmen von stationären Aufenthalten. In 2022 hingegen waren die meisten Fälle ambulant ermittelt worden. Das führt die Gesundheitsverwaltung unter anderem auf die vermehrt durchgeführten PCR-Tests in ambulanten Praxen zurück.

In 2021 nur eine einzige Infektion in Gelsenkirchen registriert

Nach dem Grippe-Höhepunkt 2018 war die Zahl 2019 auf 361 gesunken, im ersten Corona-Jahr 2020 waren es nur noch 262 gemeldete Fälle. In 2021 wurde angesichts der strengen Maskenpflicht nur ein Infektionsfall bekannt, von Januar bis Ende März 2023 waren es 115. Influenza-Ausbrüche in Gemeinschaftsunterkünften gab es in der laufenden Grippesaison bislang keine.

Für den Impfschutz, der vor allem Menschen ab 60 Jahren und Mitbürgern mit Grunderkrankungen dringend empfohlen wird, stehen Tot- und Lebendimpfstoffe in unterschiedlicher Dosierung zur Verfügung.

