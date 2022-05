Gelsenkirchen: Keine Nachfolge nach Geldbach-Pleite in Sicht

Die Friedrich Geldbach GmbH wurde nach 126 Betriebsjahren 2020 geschlossen. Die Gebäude in Gelsenkirchen sind in gutem Zustand. Ein Interessent für eine Nachnutzung hat sich noch nicht gefunden.

Gelsenkirchen-Ückendorf. Die Firma Friedrich Geldbach ist Geschichte. Was blieb, sind Hallen und Betriebsflächen. Für die fehlt noch eine Nachfolgelösung. Der Sachstand.

Im Juli 2020 wehrten sich die Mitarbeiter gegen das drohende Aus. Sie konnten den Niedergang ihres Traditionsunternehmens nicht stoppen. Wenige Monate später, im Oktober. begann der Ausverkauf, Ende Dezember fiel der Hammer: Die Friedrich Geldbach GmbH, als Industriebetrieb auf die Herstellung von Flanschen und Verbindungen spezialisiert, ging nach 126 Betriebsjahren in die Insolvenz, das teils hoch- und neuwertige Inventar wurde versteigert. 65 Beschäftigte verloren ihren Job. Knapp 20 Monate später will die SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Süd wissen, wie es um das Firmengelände steht. Die Verwaltung hat ihr geantwortet. Die Aussichten: eher vage.

Vermarktung oder Neuansiedlung für das Gelsenkirchener Gelände

2003 hatte die italienische Farina-Gruppe das Unternehmen nach einer Insolvenz übernommen und 2020 letztlich finanziell den Stecker gezogen. Derzeit sei nicht ersichtlich, was aus dem Firmengelände an der Bergmannstraße 170 werden soll, stellt Gianluca Bruno fest. Der SPD-Politiker fragte im März im Ausschuss nach, wie es nach der Geldbach-Insolvenz weitergehe und was auf der Fläche geschehen könne. Vor allem wollte er wissen, „welche Chancen und Potenziale die Verwaltung sieht, um die Fläche einer neuen Nutzung zuzuführen, ob eine mögliche Vermarktung oder gar Neuansiedlung absehbar sei.

Gewerbegebiete und Firmen grenzen an das Betriebsgelände

Entwicklungsmöglichkeiten bieten sich durchaus Raum: Das Betriebsgrundstück der ehemaligen Firma ist 43.745 Quadratmeter groß, rund 22.500 Quadratmeter entfallen auf die Produktionshallen, Büro- und Sozialgebäude. „Im Westen grenzt unter anderem direkt das Betriebsgrundstück der Rekers Betonwerke GmbH & Co. KG an das Gelände. Auf der Nordseite steht entlang der Bergmannstraße in Teilen Wohnbebauung und im Süden grenzt das Gewerbegebiet Am Luftschacht an die Fläche“, bilanziert die Verwaltung in ihrer Stellungnahme.

Maschinenbestand wurde vom Insolvenzverwalter verkauft

Die Betriebsstätte ist weitgehend leer geräumt. „Der gesamte Maschinenbestand wurde, bis auf zwei Öfen für die es keine Interessenten gab, vom Insolvenzverwalter verkauft. Die Vertiefungen der ehemaligen Pressen wurden nach dem Ausbau nicht verfüllt und sind zum Teil mehr als fünf Meter tief und offen“, im jetzigen Zustand könne wohl nur ein identischer Produktionsbetrieb die Hallen ohne größere Umbauten nutzen. Lesen Sie auch: Betriebsrat: Die Geldbach-Pleite wäre vermeidbar gewesen

Unterbrochen ist die Stromversorgung. „Der Energieversorger war aufgrund gesetzlicher Vorgaben gezwungen, das gesamte Gelände vom Netz zu nehmen“, so die Verwaltung, nach deren Erkenntnis es bereits mehrer Einbrüche gegeben hat. Unter anderem wurde versucht, Stromkabel zu stehlen.

Klage des Insolvenzverwalters gegen die Besitzgesellschaft

Erster Ansprechpartner für mögliche Kauf- oder Mietinteressenten ist ein ehemaliger Mitarbeiter der Geldbach GmbH. Doch noch wird um die Besitzverhältnisse gerungen. Der Insolvenzverwalter der ehemaligen Betriebsgesellschaft Geldbach GmbH versucht derzeit gegenüber der Besitzgesellschaft der Liegenschaft ausstehende Forderungen einzuklagen. „Der Ausgang und die Dauer des Verfahrens können derzeit nicht konkretisiert werden“, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Weiteres Thema: Leerstände in Gelsenkirchen: So werden Mieter angelockt

Immerhin: Die Gelsenkirchener Wirtschaftsförderung betreut derzeit ein Unternehmen, das sich für einen Ankauf interessiert. Für das Gelände besteht kein Bebauungsplan. Eine Folgenutzung wäre danach zu beurteilen, ob sie sich in die Umgebung einfügt und die immissionsrechtlichen Anforderungen erfüllt werden können. Angesichts der nahen Wohnbebauung werde laut Verwaltung in erster Linie eine „zukünftige gewerbliche Nutzung in erster Linie nur für nicht störende Gewerbebetriebe möglich sein“.

Gewerbe macht auch aus Brunos Sicht Sinn. Doch grundsätzlich, sagt er, „gibt es noch keine endgültige Haltung der SPD-Fraktion zum Thema“, zumal diese ja auch von den Optionen abhängig sei. „Uns ist nur wichtig, die Fläche nicht jahrelang dahindümpeln zu lassen.“

