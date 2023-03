Gelsenkirchen: Kaufhof-Filiale in der Innenstadt schließt

Gelsenkirchen. Schwerer Schlag für die Gelsenkirchener Innenstadt: Im Zuge des Sanierungsplan wird die Galeria Kaufhof-Filiale in der City im Sommer geschlossen

Lange haben Mitarbeitende, Kundinnen und Kunden gehofft - vergeblich. Um kurz vor 13 Uhr kamen Filialleitung und Betriebsratsmitglieder aus der Telefonkonferenz, in der nach der Aufsichtsratssitzung verkündet wurde, in welchen Filialen es weitergeht und in welchen nicht. Die Kunden an der Bahnhofstraße wurden umgehend gebeten, das Geschäft zu verlassen. Um 13 Uhr waren die Rollladen runtergelassen. In einer kurzfristig einberufenen Betriebsversammlung wurde das Ergebnis verkündet. Nach Informationen der WAZ wird die Filiale in Gelsenkirchen zum 30. Juli 2023 geschlossen. Aus Kreisen des Betriebsrats wurde diese Nachricht bestätigt. „Nur dreieinhalb Monate haben wir jetzt noch“, bestätigte die Beschäftigte, die nach der Hiobsbotschaft kaum in der Lage war zu sprechen.

Die Chance, dass Gelsenkirchen erhalten bleibt, standen angesichts bescheidener Verkaufszahlen schon im Vorfeld schlecht. Immerhin habe zuletzt das Outlet in der dritten Etage noch für mehr Frequenz im Laden gesorgt. Die Schließung trifft die Mitarbeiter – darunter zahlreiche, lang gediente im fortgeschrittenen Alter – besonders hart. Viele hatten bis zuletzt die Hoffnung bewahrt. So auch eine Mitarbeiterin, die seit 44 Jahren im Haus ist – und sich zur Not auch vorstellen kann, in einer anderen Stadt zu arbeiten. Wenn man sie lässt.

Gelsenkirchen: Galeria Kaufhof-Filiale in der Innenstadt muss schließen

Kurz vor Weihnachten drohte die Galeria-Spitze bereits mit einer Schließung von 90 der insgesamt 131 Warenhäuser mit knapp 17.400 Beschäftigten der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof. Was das Kaufhof-Aus für die Gelsenkirchener Innenstadt bedeutet, ist nicht absehbar. Experten bezweifeln mittlerweile die Magnetwirkung von Kaufhäusern.

Um 13 Uhr gingen am Montag in der Kaufhof-Filiale die Rollos herunter, in der Betriebsversammlung erfuhren die Beschäftigten vom Aus für ihren Arbeitsplatz in Gelsenkirchen. Foto: Sibylle Raudies

„Es ist ein trauriger Tag. Das Internet hat vieles kaputt gemacht. Ich hab die Ware gern in der Hand. Ich habe hier noch meist etwas gefunden, was mir gefällt. Allerdings gab es oft zu wenige Mitarbeiter im Laden hier“, bedauert Martina Rath (81) die anstehende Schließung. Bruno Erlinger, der vor 20 Jahren nach Gelsenkirchen zog, hat früher selbst bei Karstadt gearbeitet, also Möbelverkäufer. „Vor zehn Jahren war es noch voll hier, auch gut ausgestattet und ordentlich dekoriert. Aber jetzt? Mir fehlt auch Saturn. Für Gelsenkirchen ist das verheerend. Ein solcher Vollsortimenter muss in der Stadt sein, Euroshops bringen den Standort nicht weiter“, ist er sicher. Betül Uzum (28) sieht das anders. Sie hat gerade eine Kaffeemaschine hier gekauft. „Das Haushaltswarenangebot ist gut. Ich wollte genau dieses Gerät, deshalb bin ich gekommen. Aber sonst finde ich hier wenig. Ich bin nie hierhin gekommen, um nur zu schauen. Da finde ich anderen Läden eher etwas.“

Galeria Kaufhof war eine der letzten Einzelhandelsflächen mit qualitativ hochwertigeren Produkten, der mit der Schließung einhergehende komplette Wegfall des Sortiments reduziert das Angebot auf Null. Laut der Stadtverwaltung gilt das Kaufhaus als einer der größten „Magnet-Betriebe“, der neben Primark, H&M, C&A und Müller für Kundenfrequenz in der City sorgt.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Nun also folgt das Ende einer langen Geschichte, die im Juni 1967 begann. Damals als Vollsortimenter gestartet, mit Feinkostabteilung und Restaurant ausgestattet, hatten teilweise mehr als 1.000 Menschen dort einen Arbeitsplatz. Wie viele es heute sind? Genaue Angaben gibt es nicht, die Zahl der festen Mitarbeiter soll sich jedoch im zweistelligen Bereich bewegen. Im Vorfeld hieß es immer wieder, der Mietvertrag sei bis 2035 festgeschrieben, woraus mancher Hoffnung schöpfte.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Ein herber Schlag - auch für die Situation von Gelsenkirchens einstiger Flaniermeile – war bereits die Schließung von Saturn im Sommer 2022. Der Elektronik-Fachmarkt war im oberen Geschoss Untermieter von Kaufhof. Ein neuer Nachmieter fand sich in den vergangenen Monaten nicht, der Aufgang zum ehemaligen Saturn-Standort ist seitdem notdürftig verhängt.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen