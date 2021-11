Nach einem gescheiterten Überfall auf einen Discounter in Gelsenkirchen-Horst flüchtete der maskierte Täter. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise auf den Mann.

Blaulicht Gelsenkirchen: Kassiererin schlägt Maskierten in die Flucht

Gelsenkirchen. Er bedrohte sie mit einer Waffe. Aber dann hat eine Kassiererin in Gelsenkirchen einen Räuber in die Flucht geschlagen. Wie ihr das gelang.

Die Gelsenkirchener Polizei bittet nach einem versuchten Überfall auf einen Discounter in Horst um Zeugenhinweise. Am Mittwochabend, 10. November, betrat gegen 20.40 Uhr ein maskierter Mann die Filiale eines Discounters an der Fischerstraße.

Polizei bittet um Hinweise auf den Flüchtigen

An einer Kasse forderte er mit vorgehaltener Schusswaffe Geld. Die 43-jährige Kassiererin griff daraufhin aber nicht in die Kasse, sondern zu einem Kohlensäure-Zylinder und schlug dem Täter damit auf den Arm. Der Unbekannte ergriff daraufhin die Flucht aus dem Laden in Richtung Mühlenemscherweg.

Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise auf den maskierten Unbekannten, der wie folgt beschrieben wird: Er ist circa 1,70 Meter groß, schlank, sprach akzentfrei Deutsch und trug eine schwarze Jeanshose, schwarze Schuhe, eine schwarze Sonnenbrille, schwarze Handschuhe sowie eine schwarze Jacke mit Kapuze und grauen Streifen an den Seiten. Wer Hinweise zum Gesuchten oder zur Tat geben kann, wird gebeten, sich zu melden unter 0209365 8112 oder 0209 365 8240.

