Der Schweizer Gitarrist Anthony Ilenio Lauber tritt am Sonntag, 27. September, 16 und 18 Uhr, in der Reihe Kammerkonzerte auf Lüttinghof in Gelsenkirchen-Hassel auf. Die Veranstaltungsreihe feiert 2020 ihr 25-jähriges Bestehen.