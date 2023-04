Gelsenkirchen: Kamera-Foto zeigt mutmaßlichen Dieb

Gelsenkirchen-Bismarck. Einen mutmaßlichen Dieb sucht die Gelsenkirchener Polizei: Tatort: U-Bahnstation. Kameras haben den gesuchten Mann gefilmt. So sieht er aus.

Erneut sucht die Polizei per Foto-Fahndung nach einem Tatverdächtigen. Hinweise aus der Bevölkerung sollen die Identität des Gesuchten entlarven. Dem Mann wird Diebstahl vorgeworfen.

Mutmaßlicher Dieb wiegt Gelsenkirchener Opfer in Sicherheit, fragt nach einer Zigarette

Wer kann der Polizei helfen, diesen gesuchten Mann zu identifizieren, fragt die Gelsenkirchener Behörde. Foto: Foto: Polizei Gelsenkirchen

Bestohlen wurde ein 56 Jahre alter Mann an einer U-Bahnstation am Hüttweg im Gelsenkirchener Stadtteil Bismarck. Die Tat ereignete sich am 8. Oktober 2022 gegen 23.45 Uhr, das war ein Samstag. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, dass ihn ein Unbekannter zunächst nach einer Zigarette gefragt habe.

Als er ihm diese geben wollte, stahl der Unbekannte dem Gelsenkirchener die Geldbörse aus der Tasche und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Ermittler haben Bilder aus den Überwachungskameras der U-Bahn gesichert. Sie hoffen, dass die Veröffentlichung der Fotos zur Identifizierung des Tatverdächtigen führt.

Fotos des Mannes sind auch hier auf dem Polizei-Fahndungsportal zu finden. Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

