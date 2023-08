Gelsenkirchen: Kamera filmt diesen mutmaßlichen Einbrecher

Mit einem Bild aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von besonders schwerem Diebstahl.

Mit einem Bild aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von besonders schwerem Diebstahl.

Einbrecher erbeutet in Ückendorf Koffer und Kamera – Aufnahmen zeigen Gesuchten

Wer kann diesen gesuchten Mann identifizieren, fragt die Polizei Gelsenkirchen. Ihm wird besonders schwerer Diebstahl vorgeworfen. Foto: Foto: Polizei Gelsenkirchen

Am Dienstag, 6. Juni 2023, ist ein bis dato unbekannter Mann gegen 14 Uhr in einen Garten in Ückendorf eingedrungen. Anschließend verschaffte er sich gewaltsam Zugang zu einer Laube und stahl dort mehrere Gegenstände, unter anderem einen Koffer und eine Kamera. Eine Überwachungskamera zeichnete den Unbekannten bei seinem Beutezug auf.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240 an die Kriminalwache. Das Bild des Gesuchten ist auch hier im Fahndungsportal der Polizei zu finden.

