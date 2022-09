Gelsenkirchen: Käsemann-Verein startet mit neuer Küche durch

Gelsenkirchen-Erle. Warum der Verein die Erweiterung in Gelsenkirchen-Erle für „mutig“ hält. Und wie er nach dem Aus der evangelischen Familienbildung Lücken füllt.

„Wir sind da!“ Mit diesem Ausspruch startete das Elisabeth-Käsemann-Familiennetzwerk im August 2020 als neugegründeter Verein; es klang fast trotzig angesichts der „Ausgangslage“, wie er es nannte: der Schließung der Elisabeth-Käsemann-Familienbildungsstätte, die der Evangelische Kirchkreis Gelsenkirchen und Wattenscheid Anfang 2020 angekündigt hatte. Der Verein wollte die Lücke füllen – mit Erfolg: Zwei Jahre später ist er auf Wachstumskurs, wie sich in der neuen Lehrküche in Erle besichtigen lässt.

Mussten Honorarkräfte und Teilnehmende der Kochkurse bislang in der Küche der Freien Schule in Essen-Katernberg schnibbeln, brutzeln und servieren, so können sie das nun nur einen Steinwurf weit von ihrem Vereinssitz an der Darler Heide 14 erledigen: An der Bruktererstraße 1 hat das Familiennetzwerk neue Räumlichkeiten bezogen, „die optimal sind für diesen Zweck“, so Vereinsvorsitzende Brigitte Bogler, bis zur Schließung Leiterin der Käsemann-Familienbildungsstätte.

Bis zu zwölf Hobby-Köche können in neuer Gelsenkirchener Küche Rezepte ausprobieren

Die großzügig bemessene Kochinsel in der neuen Lehrküche des Elisabeth-Käsemann-Familiennetzwerks bietet vier Elektroherde mit Backöfen, zwei Spülen, eine Spülmaschine – und natürlich viel Platz zum Schnibbeln. Ökotrophologin Anna-Maria Vennemann leitet entsprechende Kochkurse. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Auf 70 Quadratmetern im Erdgeschoss können bis zu zwölf Hobby-Köche nun ebenso entspannt wie ambitioniert in den Feierabend starten: Die großzügig bemessene Kochinsel in warmer Holzoptik bietet vier Elektroherde mit Backöfen, zwei Spülen und eine Spülmaschine. Gegessen wird im selben Raum, umgeben von weiß gestrichenen Wänden mit farblichen Akzentuierungen in fröhlichem Mintgrün.

Lesen Sie auch:

„Wer den Tisch deckt oder sich mal ausruhen will, ist also weiterhin mitten im Geschehen und kann mit den anderen sprechen. Das fördert das Miteinander ungemein“, hat Ökotrophologin und Kursleiterin Anna-Maria Vennemann bei einer Generalprobe festgestellt.

Gelsenkirchener Elisabeth-Käsemann-Familien-Netzwerk: Erweiterung ist „mutig“

Ausreichend Arbeitsfläche für bis zu zwölf Kochkurs-Teilnehmende bietet die neue Lehrküche des Elisabeth-Käsemann-Familiennetzwerks in Gelsenkirchen. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Ob nun „Italienische Küche von Norditalien bis Südtirol“, „Gesunde Ernährung für die Familie“ oder „Kochen ist auch Männersache“: In der voll ausgestatteten neuen Lehrküche sollen nicht nur neue Rezepte ausprobiert, sondern auch Gruppenerlebnisse ermöglicht werden – offline und analog. „Die Teilnehmenden verspüren nach den Corona-Beschränkungen eine große Lust, wieder unter Leute zu kommen.“

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

So stolz die Vereins-Akteurinnen und -Akteure auch sind auf die Erweiterung: Ihnen ist sehr wohl bewusst, dass diese „mutig“ ist angesichts des nicht ganz so üppigen finanziellen Polsters. Denn für die Kursorte muss das Netzwerk Miete zahlen, hinzu kommen Honorarkräfte, Materialien und – in Zeiten der Energiekrise die große Unbekannte – die Betriebskosten.

Neue Lehrküche in Gelsenkirchen-Erle nur möglich durch Sponsor

„All diese Ausgaben können bislang nur gedeckt werden, weil sich viele ehrenamtlich engagieren“, bedauert Beisitzerin Elke Philipsenburg noch immer, dass der Evangelische Kirchenkreis „keine Zusammenarbeit mit uns wünscht“ und eine (mietfreie) Arbeit in Gemeinderäumen deshalb nicht in Frage komme.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Umso dankbarer ist der Verein dem Sponsor Sparkasse, der mit seiner Förderung die Einrichtung der Lehrküche überhaupt erst zu realisieren half. Auch der Vermieter unterstütze das Anliegen Familienbildung: „Wir brauchten ja vier Starkstromleitungen für die Herde und zwei Wasseranschlüsse“, so Brigitte Bogler.

Verein wollte Potenziale der evangelischen Familienbildung nicht brach liegen lassen

Dass auch ein kleines (eingezäuntes) Gartenstück mit Terrasse zum Mietobjekt gehört, darüber freut sie sich besonders. „So können wir mit Kindern, die direkt gegenüber an der Darler Heide mit ihren Eltern an Kursen teilnehmen, bei schönem Wetter auch mal an die frische Luft gehen. Für sie planen wir noch einen kleinen Sandkasten und ein Stückchen Wiese.“

Mit dem Zuspruch der letzten Jahre freilich ist das Team zufrieden: Die Zahl der Vereinsmitglieder hat sich innerhalb der letzten zwei Jahre von 30 auf 46 erhöht; 35 Leiterinnen und Leiter bieten mittlerweile 35 Kurse im Halbjahr an – ein Großteil von ihnen stammt aus der Belegschaft des Elisabeth-Käsemann-Hauses, deren Potenziale und Kompetenzen man „nicht brach liegen lassen“ wollte.

Verein sucht noch Kursleiterinnen und -leiter Die Kurs-Palette des Elisabeth-Käsemann-Familiennetzwerks reicht vom Eltern-Kind-Bereich über „Den Haushalt im Griff“ und Gesundheit bis hin zu Angeboten in Sachen Kreativität, Achtsamkeit, Spiritualität und Umwelt. Der Verein sucht noch Kursleiterinnen und -leitern besonders für die Sparten Hauswirtschaft und Ernährung, aber auch Sport. Interessierte können sich melden unter info@ek-familiennetzwerk.de, 0209 60 45 88 01. Info:www.elisabeth-käsemann-familiennetzwerk.de

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen