Gelsenkirchen: Kabeldieb verursacht viele Bahnverspätungen

Gelsenkirchen. Die Bundespolizei stellte in Gelsenkirchen einen mutmaßlichen Kabeldieb an den Gleisen. Es kam zu zahlreichen Bahnverspätungen.

Am Kardonnerstag nahmen Bundespolizisten in Gelsenkirchen einen 56-Jährigen fest. Bahnmitarbeiter hatte den Mann im Gleisbereich gesehen, bevor er flüchtete. Sie alarmierten gegen 9.30 Uhr Bundespolizei. Ein Zeuge hatte einen Mann in der Nähe der Alfred-Zingler-Straße im Gleisbereich festgestellt. Als der 56-Jährige den Mann erblickte, soll er die Flucht ergriffen und sich in einem Gebüsch versteckt haben. Bundespolizisten konnten den Deutschen stellen.

Mit selbstgebautem Werkzeug und Isoliersträngen unterwegs

Er hatte selbstgebautes Werkzeug, Handschuhe sowie Isolierungsstränge eines Kupferkabels bei sich. Die Mitarbeiter der Deutschen Bahn hatten zuvor aufgrund Signalstörungen einen Bereich entdeckt, bei dem mehrere Meter Kabel entwendet wurden. Dort fanden die Einsatzkräfte auch eine Jacke. Der Gelsenkirchener gab gegenüber den Beamten an, dass er lediglich bei der Tat anwesend gewesen sei, diese jedoch nicht begangen habe.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten einen Autoschlüssel. Im Fahrzeug, das in der Nähe geparkt war, wurden weitere Werkzeuge, sowie eine kleine Menge Amphetamin gefunden. Ein Drogenschnelltest verlief positiv. Nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Es kam bei der Bahn insgesamt zu Verspätungen von 217 Minuten, 24 Züge fielen aus und sechs weitere zum Teil.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen