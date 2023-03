Gelsenkirchen: Kabarettpreis für den Schalke-„Quatscher“

Gelsenkirchen. Der Gelsenkirchener Kabarettpreis „Westfälisches Blindhuhn“ geht 2023 an Dirk „Quatscher“ Oberschulte-Beckmann – auch für diesen Spruch.

Dass der Gelsenkirchener Kabarettpreis „Westfälisches Blindhuhn“ in den „branchenüblichen“ Kategorien dieses Jahr an Martin Fromme, Oli Hilbring und René Steinberg geht, war bereits bekannt. Nun haben Moderator Hans Gerzlich und die Veranstalterinnen des Inner Wheel Club Gelsenkirchen bekannt gegeben, wem der Preis für „betriebsfremde Komik“ verliehen wird.

Dirk Oberschulte-Beckmann ist seit fast 30 Jahren Stadionsprecher bei Schalke 04 – und demnächst auch Preisträger des Westfälischen Blindhuhns. „Hömma Kollege, ich weiß nicht, wat mit dir los ist. Der Motor läuft, der Schlüssel steckt. Meld dich mal bei uns!“ Mit diesen Worten brachte der „Quatscher“, wie er in- und außerhalb der Arena von allen nur genannt wird, die Arena zum Grölen.

Für diesen Spruch hat sich der „Quatscher“ den Gelsenkirchener Preis verdient

„Oberschulte-Beckmann steht seit fast 30 Jahren in Diensten beim ,geilsten Club der Welt’ und hat einiges an Hintergrundgeschichten und Dönekes zu erzählen: Das wird er tun“, freut sich Hans Gerzlich schon auf die Preisverleihung. Die findet statt am kommenden Mittwoch, 22. März, in der Heilig-Kreuz-Kirche in Ückendorf. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Kindertafel zugute. „Und vielleicht wird ja auch dort auch das Geheimnis gelüftet, ob der verwirrte Schalke-Fan, dem der Anstoß wichtiger war als sein Auto, denn noch ausfindig gemacht wurde“, so Gerzlich.

Beginn der Veranstaltung am Mittwoch ist um 19.30 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche an der Bochumer Straße 115. Tickets gibt es in den Buchhandlungen Junius und Kottmann sowie im Friseursalon Augustin.

