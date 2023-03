Ein 17-jähriger Gelsenkirchener ist am Donnerstag, 16. März, an einer Haltestelle am Musiktheater von einem Jungen-Trio angegriffen und verletzt worden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Gewalt & Jugend Gelsenkirchen: Junges Trio verletzt 17-Jährigen an Bus-Stopp

Gelsenkirchen-Altstadt. Jugend-Gewalt und Teenager-Raube: Erneut hat es in Gelsenkirchen einen Vorfall gegeben. Ein 17-Jähriger wurde am Musiktheater verletzt.

Ein 17-jähriger Gelsenkirchener ist am Donnerstag, 16. März, an einer Haltestelle am Musiktheater von einem Jungen-Trio angegriffen und verletzt worden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Gelsenkirchener (17) wird mit „spitzem Gegenstand“ verletzt - Angreifer flüchten

Der Gelsenkirchener hatte gegen 22.40 Uhr an einem Baum an der Bushaltestelle „Musiktheater“ gestanden, als ihn drei Jugendliche ansprachen. Anschließend warf einer aus dem Trio mit einem Gegenstand in Richtung des 17-Jährigen und verletzte ihn dadurch leicht.

Darauf lief ein weiterer aus dem Trio auf den Jugendlichen zu und verletzte ihn mit einem „spitzen Gegenstand“, wie die Polizei mitteilt. Danach flüchteten die drei Unbekannten in Richtung Rolandstraße/Schalker Straße. Der 17-Jährige wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Die Tatverdächtigen waren allesamt männlich. Einer von ihnen war etwa 16 bis 17 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß, hatte kurze dunkle Haare und trug ein schwarzes Oberteil. Der Zweite aus der Gruppe hatte sein Gesicht maskiert, möglicherweise mit einem T-Shirt in Weiß und Blau. Der dritte war etwa 20 Jahre alt, hatte schwarze Haare mit einem Boxerschnitt und trug ein schwarzes T-Shirt sowie eine Jeans.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen