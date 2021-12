Gelsenkirchen: Junger Produzent veröffentlich erstes Album

Gelsenkirchen. Iven Langohr zog aufgrund seines Medieninformatik-Studiums von Wesel nach Gelsenkirchen. Seitdem passierte bei dem 18-Jährigen einiges.

Auf einem Schreibtisch ist ein großer Bildschirm platziert, eine schwarze Fahne mit weißem Logo ziert eine Wand und in der Ecke steht ein Keyboard. In seinem Zimmer, das sich im Studentenwohnheim in Gelsenkirchen-Erle befindet, produziert Iven Langohr Musik. Seinen ersten eigenen Song nahm der 18-Jährige mit sechs weiteren Produzenten und Künstlern auf, die er Anfang 2021 über eine Online-Plattform kennengelernt hatte. Seitdem sind 13 weitere Tracks entstanden.

„Ich spielte sechs Jahre Klavier. Das war jedoch eher eine Idee meiner Eltern und nach der Zeit verlor ich die Motivation“, sagt Iven Langohr, der wegen seines Studiums aus Wesel nach Gelsenkirchen zog. Vor einem Jahr startete er mit dem Bachelor in Medieninformatik an der Westfälischen Hochschule.

Auch wenn er dem Klavier zunächst die kalte Schulter zeigte, entschied er sich später wieder für Tasten. Er begeisterte sich für ein Launchpad, mit dem sich elektronische Klänge durch Berührung erzeugen lassen. Bald darauf nutzte er den Computer seines Vaters und probierte sich durch verschiedene Musikprogramme. Hilfe holte er sich durch YouTube-Tutorials.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Anfang des Jahres stieß er schließlich auf die Plattform des Musiklabels „bitbird“, auf der weltweit gut 8.000 musikinteressierte Leute angemeldet sind. Darunter Anfänger gleichermaßen wie professionelle Produzenten.

Iven Langohr bewarb sich für ein Musikprojekt zusammen mit einem Thailänder, einem Australier, einem Engländer, einem Schweden und einer Norwegerin, die er zuvor online kennengelernt hatte. Seine Klassenkameradin Anni Berthin aus seiner alten Schule war ebenfalls samt Violine mit im Boot. In der Corona-Hochphase bestand ein ständiger Austausch über das Internet. „Er fand meist aufgrund der verschiedenen Zeitzonen schriftlich, zeitversetzt und selten als vollständige Gruppe statt. „Ein weiteres Problem war, dass wir verschiedene Programme nutzen“, so der angehende Musikproduzent, aus dessen Boxen gerne ruhiger Lo-Fi-Hiphop, aber auch härtere Bässe schallen. Aus dem Gruppenprojekt ist das fast vierminütige Stück „Be Fine“ entstanden, das sich im Genre Future-Bass eingliedern lässt. Instrumental eingearbeitet wurden Gitarre, Schlagzeug und Violine.

Das holländische Label „Tribal Trap“ wurde auf den Song aufmerksam und veröffentlichte diesen. Ein großer Schritt für den Produzenten. Die Veröffentlichung ermöglichte es ihm, Kontakt zu größeren Künstlern aufzubauen. Mehrere Stunden täglich verbringt er mittlerweile mit dem Produzieren seiner Musik an seinem Computer. Am 10. Dezember geht bereits sein erstes eigenes Album „Iridescent“ an den Start. Zu hören gibt es die Musik unter anderem unter: https://linktr.ee/ivenmusic

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Jetzt im Sonderangebot: Sechs Monate lang alle WAZplus-Artikel lesen - für nur 5 Euro. Hier geht's zum Angebot.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen