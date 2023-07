Gelsenkirchen: Junger Poser rammt beim Driften zwei Autos

Gelsenkirchen. Teuer zu stehen kommen einen 19-Jährigen Gelsenkirchener Posing-Übungen in Bulmke-Hüllen am Samstagabend. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Ein junger Poser verursachte am Samstagabend gegen 22.40 Uhr in Gelsenkirchen--Bulmke-Hüllen einen Verkehrsunfall, der ihn teuer zu stehen kommt. Der 19-Jährige raste wiederholt über das Tankstellengelände an der Brüsseler Straße und versuchte sich an Drift-Kunststückchen. Die rund 30 Zuschauer vor Ort dürften seinen Ehrgeiz zusätzlich angestachelt haben. Bei den fragwürdigen Übungen verlor er jedoch die Kontrolle über seinen BMW und rammte zwei geparkte Fahrzeuge.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

In einem der beiden geparkten Autos saßen zwar zwei Personen, sie blieben bei dem Zusammenprall jedoch unverletzt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 11.000 Euro. Dem 19-Jährigen droht nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Sein Führerschein wurde sofort einbehalten.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen