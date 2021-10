Gelsenkirchen: Junge zielt mit Spielzeugwaffe auf Güterzug

Beamte der Bundespolizei am Gelsenkirchener Hauptbahnhof (Archivbild).

Gelsenkirchen. Die Polizisten am Gelsenkirchener Hauptbahnhof trauten ihren Augen nicht: Sie sahen eine Jungen mit einem Sturmgewehr. Das steckt dahinter.

Einen zwölfjährigen Jungen mit einem vermeintlichen Sturmgewehr in der Hand beobachteten Beamte der Bundespolizei am Samstag am Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Aus der Entfernung konnten die Polizisten zunächst nicht erkennen, ob es sich um eine echte oder um eine Spielzeugwaffe handelt.

Gegen 15.45 Uhr waren die Beamten auf einem Bahnsteig unterwegs und sahen, wie auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig der Junge mit der Waffe auf einen vorbeifahrenden Güterzug zielte. Die Beamten näherten sich dem Jungen und erkannten dabei, dass es sich um einen Minderjährigen mit einer Spielzeugwaffe handelte. Ein paar Meter von dem Jungen entfernt, befanden sich seine Mutter und seine Schwester.

Die Gelsenkirchener Polizisten sprachen mit der Mutter des Jungen

Die Beamten stellten die Waffe sicher und informierten die Erziehungsberechtigte des jungen afghanischen Staatsbürgers über die Gefahren, die eine Spielzeugwaffe in der Öffentlichkeit auslösen kann. Die Bundespolizisten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Belästigung der Allgemeinheit sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

