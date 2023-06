Gelsenkirchen: Junge trotz Notbremsung schwer verletzt

Schwer verletzt worden ist ein Junge bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen-Ückendorf. Ein Kind ist in Gelsenkirchen bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Warum der Autofahrer wohl keine Chance hatte, auszuweichen.

Schwer verletzt worden ist ein Junge bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen. Der Sechsjährige kam ins Krankenhaus.

Sechsjähriger läuft urplötzlich in Ückendorf auf die Straße – Kollision trotz Notbremsung

Nach bisherigen Ermittlungen lief das Kind am Mittwoch, 31. Mai, um 16.43 Uhr an der Eickenscheidstraße in Ückendorf urplötzlich vom Gehweg auf die Straße.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Ein 41 Jahre alter Gelsenkirchener, der zu diesem Zeitpunkt mit seinem Auto dort entlangfuhr, kam trotz Notbremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und erfasste den Jungen.

Rettungskräfte brachten das Kind zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen