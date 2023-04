Gelsenkirchen: Junge Räuber schlagen 17-Jährigen an Busstopp

Gelsenkirchen. Eine Schar junger Räuber hat einen 17-Jährigen an einer Bushaltestelle in Gelsenkirchen angegriffen und beraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Das Bargeld geraubt hat eine Gruppe Jugendlicher einem Gelsenkirchener an einer Bushaltestelle im Stadtteil Horst. Die Tatverdächtigen schlugen den 17-Jährigen.

Gelsenkirchener wird an Bushaltestelle geschlagen – Räuber-Schar flüchtet mit Bargeld

Der Raub hat sich nach Angaben der Polizei am Mittwoch, 5. April, gegen 19.40 Uhr an der Bushaltestelle „Markenstraße“ zugetragen. Sieben bis acht Jugendliche drängten den 17-Jährigen in eine Ecke an der Bushaltestelle „Markenstraße“ und schlugen auf ihn ein. Sie drohten ihm mit weiterer Gewalt und zwangen ihn so, sein Bargeld herauszugeben. Anschließend flüchtete die kriminelle Schar. Die Jugendlichen hatten sich an einem nahe gelegenen Kiosk aufgehalten.

Am vergangenen Montag erst hatte ein Polizist im Frei Teenager-Räubern das Handwerk gelegt. Auch diese Jugendlichen hatten es auf einen etwa Gleichaltrigen abgesehen.

Der Beschreibung zufolge waren die meisten der Jugendlichen etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Einer von ihnen hatte eine stämmige Figur und trug einen lila gestreiften Pullover sowie eine schwarze Bauchtasche. Ein weiterer trug eine nach hinten ausgerichtete schwarze Kappe, außerdem hatte er blonde Haare und einen blonden Bart.

Ein anderer Jugendlicher war ebenfalls von stämmiger Figur, trug einen beigen Pullover, eine blaue Jeans sowie schwarze Schuhe. Wiederum ein anderer aus der Gruppe hatte ein auffälliges Muttermal in der rechten Gesichtshälfte, zudem trug er eine silberne Halskette und neon-grüne Schuhe der Marke „Nike“.

Hinweise an die Polizei unter den Rufnummern: 0209 365 7552 oder 0209 365 8240.

