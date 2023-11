Gelsenkirchen: Junge Räuber greifen 15-Jährigen an

Gelsenkirchen-Schalke. Jugendliche Räuber haben in Gelsenkirchen einen Teenager angegriffen. Zusammen mit zwei Mädchen flohen die Täter. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach einem Raub in Schalke nach Zeugen. Jugendliche Täter haben einen Teenager angegriffen und bestohlen.

Jugendliche Räuber rauben einem 15-Jährigen in Gelsenkirchen Bargeld und Handy

Zusammen mit seinem Vater erstattete der 15 Jahre alte Jugendliche am Freitag, 24. November, Strafanzeige. Dabei gab er an, am selben Tag nach der Schule gegen 11.45 Uhr an einer Bushaltestelle gestanden zu haben, als er von zwei Jugendlichen aufgefordert worden sei, seine Taschen zu leeren. Weil er sich geweigert habe, sei er zu Boden gestoßen worden.

Anschließend hätten die beiden Räuber ihm sein Mobiltelefon sowie Bargeld gestohlen. Mit zwei Mädchen an ihrer Seite seien die Jugendlichen dann in Richtung Münchener Straße geflohen.

Polizei Gelsenkirchener: Einer der Räuber hat eine auffällige Wunde im Gesicht

Die beiden Tatverdächtigen sind etwa 15 bis 16 Jahre alt. Der eine ist etwa 1,70 Meter groß und hat dunkle, lockige Haare. Im Gesicht hatte er einen auffälligen Kratzer oder eine Wunde auf der rechten Wange. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Wellensteyn-Jacke mit Fellrand und Kapuze, eine dunkle Jeans, weiße Sneaker und eine Kappe mit dem Aufdruck „Flexfit“.

Der andere Gesuchte ist schlank, etwa 1,80 Meter groß und hat hellbraune, kurze, lockige Haare. Er trug eine schwarze Nike-Air-Jacke mit weißem Aufdruck. Zudem hatte er eine schwarze Jeans und rote Sneaker an.

Hinweise an die Polizei: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

