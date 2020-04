Gelsenkirchen: Junge fällt nach Unfall mit Auto in Ohnmacht

Bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen am Freitag ist ein Junge verletzt worden. Der Neunjährige kam ins Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen am Freitag, 17. April, 2020, ist ein Junge verletzt worden. Der Neunjährige kam ins Krankenhaus.

Junge steht nach Kollision auf, läuft weiter und fällt dann in Ohnmacht

Wie die Polizei berichtet, ist am Freitag, 17. April, ein Neunjähriger bei einem Verkehrsunfall auf der Grillostraße in Schalke verletzt worden. Der Junge überquerte gegen 19.15 Uhr zwischen zwei geparkten Autos zu Fuß die Straße und wurde hierbei vom Daimler eines 41-jährigen Gelsenkircheners erfasst. Der Autofahrer war in Richtung Kurt-Schumacher-Straße unterwegs.

Nach der Kollision, so die Polizei weiter, sei das Kind wieder aufgestanden, zunächst weitergelaufen und sei anschließend ohnmächtig geworden. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

