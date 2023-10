Gelsenkirchen: Junge Drogendealerin im Hauptbahnhof ertappt

Gelsenkirchen. 21-jährige Frau ging der Bundespolizei im Gelsenkirchener Hauptbahnhof als Drogendealerin ins Netz. Deshalb war die 21-Jährige aufgefallen.

Eine mutmaßliche Drogendealerin ist Beamten der Bundespolizei am Dienstagvormittag bei einer Kontrolle im Gelsenkirchener Hauptbahnhof ins Netz gegangen. Sie erwarten nun gleich mehrere Strafverfahren.

Bei der Kontrolle kamen Drogen, Bargeld und Medikamente zum Vorschein

Die junge Frau war einer Polizeistreife am Vormittag gegen 9.40 Uhr im Bahnhof aufgefallen, weil sie im Vorbeigehen einen starken Marihuana-Geruch wahrgenommen hatten. Während der folgenden Kontrolle wurde die 21-jährige Deutsche immer nervöser, vermied jeden Blickkontakt zu den Beamten. Schließlich gab die Gelsenkirchenerin auf Nachfrage an, dass sich Betäubungsmittel in ihrer Handtasche befänden.

Zum Vorschein kam eine Plastiktüte mit mehreren Verschluss-Tütchen Marihuana, in denen 15 Gramm der pflanzlichen Droge sowie eine Konsumeinheit Cannabisharz fanden. Hinzu kam rund 400 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung. Auf die Frage, ob sie mit Betäubungsmitteln handeln würde, verweigerte sie die Aussage.

In der Bundespolizeiwache durchsuchten die Einsatzkräfte die junge Frau dann und stellten zudem verschreibungspflichtige Schmerzmittel und andere Medikamente sicher. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Arznei- und Betäubungsmittelgesetz ein.

