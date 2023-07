Gelsenkirchen: Junge (11) mit Astknüppel bedroht und beraubt

Gelsenkirchen-Feldmark. Raub vor Gelsenkirchener Freibad: Mit einem Knüppel hat ein jugendlicher Räuber zwei Teenager bedroht. Einem Elfjährigen raubte er die Tasche.

Im Gelsenkirchener Freibad Nienhausen ist ein Teenager von einem älteren Jugendlichen beraubt worden. Der mutmaßliche Räuber bedrohte den Elfjährigen mit einem Astknüppel. Damit ist die von Raubzügen, Diebstählen oder Gewalttaten von Jugendlichen und Teenagern in Gelsenkirchen auf nunmehr 227 Fälle seit Herbst vergangenen Jahres angestiegen. Erst am vergangenen Sonntag hatte ein Jugendlicher bei einem Raub einen Teenager mit einem Messerstich verletzt.

Polizei: Jugendlicher Räuber hat Teenager (11, 14) schon im Gesundheitspark Nienhausen belästigt

Schon zuvor hatte der unbekannte Jugendliche den Elfjährigen sowie dessen 14 Jahre alten Begleiter am Montag, 10. Juli, gegen 15.50 Uhr im Schwimmbad im Gesundheitspark Nienhausen belästigt. Nach Verlassen des Bades verfolgte der kriminelle Jugendliche das Duo auf der Feldmarkstraße und entriss dem Elfjährigen von hinten dessen Tasche. Zunächst flüchtete der Angreifer in ein Gebüsch, um kurz darauf mit einem Ast als Knüppel in der Hand wieder aufzutauchen. Interessant dazu:

Als der Räuber damit drohend den 14-Jährigen aufforderte, auch dessen Tasche übergeben zu bekommen, weigerte sich der Teenager. Daraufhin wurde er von dem Älteren geschlagen und zu Boden geschubst. Als der 14-Jährige daraufhin den Notruf wählte, flüchtete der Angreifer. Eine umgehend eingeleitete Fahndung durch mehrere Streifenwagen vor Ort verlief ohne Ergebnis. Lesetipp: Gelsenkirchener Gemeinwesen als Beutegesellschaft

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen Jugendlichen im Alter von zwölf bis 16 Jahren. Er war etwa 1,55 Meter bis 1,70 Meter groß, hatte schwarze Haare und trug ein graues T-Shirt der Marke „Calvin Klein“ sowie eine graue Jogginghose und weiße Schuhe.

Hinweise an die Polizei: 0209 365 7552 oder 0209 365 8240.

