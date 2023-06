Gelsenkirchen: Jugendlicher Täter sticht auf Mann ein

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Streit in Gelsenkirchen, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde.

Gelsenkirchen. Ein Streit auf offener Straße in Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen eskaliert. Ein jugendlicher Täter sticht auf einen Mann ein.

Zu einem Streit auf offener Straße, bei der ein Messer benutzt wurde, kam es am Donnerstag, 8. Juni, gegen 23.45 Uhr auf der Florastraße. Nach Polizeiangaben stritten sich mehrere Personen zunächst noch verbal, ehe im weiteren Verlauf einem 21-Jährigen Gelsenkirchener durch einen unbekannten Tatverdächtigen Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt wurden.

Polizeibeamte leisteten Erste Hilfe, bis der Verletzte an Rettungskräfte übergeben und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde. Der Tatverdächtige flüchtete und wird wie folgt beschrieben: circa 17 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schwarzes T-Shirt, spitzer Bart und kurze, schwarze Haare. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können. Hinweise an 0209 365 7512 oder unter 0209 365 8240.

