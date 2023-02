Gelsenkirchen: Jugendliche wollen 14-Jährigen ausrauben

Gelsenkirchen-Erle. Eine Gruppe von Jugendlichen hat in Erle einen 14-Jährigen angegriffen und versucht, ihn auszurauben. Der Gelsenkirchener wurde dabei verletzt.

Wieder ein Angriff auf einen Jugendlichen, wieder waren die Täter vermutlich gleich alt oder nur wenige Jahre älter: Am Montagnachmittag, am 27. Februar, ist ein 14-Jähriger am Nesselrodweg/Ovellackerweg in der Nähe des Erich-Kästner-Hause von einer Gruppe Jugendlicher attackiert worden.

Versuchter Raub: 14-Jähriger wird von Jugendlichen in Gelsenkirchen angegriffen

Gegen 17.20 Uhr hätten sich dem jungen Gelsenkirchener genähert und ihn gefragt, ob er Bargeld bei sich habe. Anschließend sei er aufgefordert worden, seine Schuhe und Jacke abzugeben, heißt es seitens der Polizei. Als sich der 14-Jährige von einem der Jugendlichen wegdrehen wollte, wurde er geschlagen und stürzte in Folge dessen zu Boden. Die mutmaßlichen Schläger flüchteten, der Angegriffene musste von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Den Beschreibungen nach waren es fünf bis sechs Jugendliche, die den 14-Jährigen angegriffen haben. Alle waren etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und trugen Bart. Zwei von ihnen hätten zudem eine Jeans getragen, der Rest der Gruppe Jogginghosen. Die Jugendlichen trugen schwarze Jacken und Schuhe der Marke Nike AirMax oder Nike AirForce.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen – sie können sich telefonisch melden: unter 0209 365 7512 (Kriminalkommissariat 15) oder unter 0209 365 8240 (Kriminalwache).

