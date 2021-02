Gelsenkirchen: Jugendliche stehlen Auto - und bauen Unfall

Gelsenkirchen. Ein Mann ließ den Motor laufen, als er ins Haus ging. Plötzlich saßen zwei Jugendliche in seinem Auto. Es kam zur Verfolgungsjagd im Schnee.

Zwei Jugendliche haben den Wagen eines Gelsenkircheners gestohlen - und anschließend einen Unfall verursacht. Die Polizei sucht nun nach den beiden Tatverdächtigen.

Als ein 50-jähriger Mann am Sonntagnachmittag (7. Februar) gegen 14.50 Uhr seinen an der Henri-Dunant-Straße in Bismarck geparkten Renault von Eis und Schnee befreien wollte, passierte es: Er ging kurz ins Haus, um Handschuhe und Mütze zu holen, ließ den Motor laufen - und als er zurückkam, saßen die beiden Jugendlichen schon in seinem Auto.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Der Mann versuchte noch, sie aufzuhalten, konnte den Wagen dann aber nicht mehr stoppen. Bei dem Versuch, die Tür des rückwärtsfahrenden Autos zu öffnen, verletzte er sich leicht. Die Polizei fahndete umgehend nach dem gestohlen Renault. Als die Beamten das Fahrzeug um 15.06 Uhr im Bereich Florastraße/ Bismarckstraße entdeckten, gab der Fahrer Gas und versuchte zu fliehen.

Der gestohlene Wagen kam von der Fahrbahn ab

Es kam zur Verfolgungsjagd. Für kurze Zeit verloren die Beamten den Kontakt, da sich ein anderes, aufgrund von Glätte sehr langsam fahrendes Auto zwischen Renault und Streifenwagen schob, ohne Platz zu machen. Auf der Walpurgisstraße fanden die Beamten dann den Wagen. Dort kamen die Jugendlichen von der Fahrbahn ab und beschädigten drei andere Fahrzeuge. Das Auto ließen sie stehen und flüchteten.

Die beiden Tatverdächtigen sind zwischen 13 und 16 Jahre alt, 1,50 Meter bis 1,60 Meter groß und trugen dunkle Winterkleidung und dunkle Mützen. Einer von beiden hat einen leichten Oberlippenbart, der andere einen gräulichen, kurzen Vollbart. Hinweise an 0209 365 8212 oder 0209 365 8240.

• Lesen Sie hier mehr Geschichten aus Gelsenkirchen.

• Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.