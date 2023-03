Gelsenkirchen: Jugendliche rauben Teenagern (13) das Bargeld

Zwei 13-jährige Teenager sind in Gelsenkirchen am Sonntag, 5. März, ausgeraubt worden. Die Täter waren nach Angaben der Polizei etwas ältere Jugendliche.

Raubzüge Jugendlicher und noch kein Ende in Sicht: Zwei 13-jährige Teenager sind in Gelsenkirchen am Sonntag, 5. März, ausgeraubt worden. Die Täter waren nach Angaben der Polizei etwas ältere Jugendliche. Die Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise.

Gruppe Jugendlicher umstellt Teenager (13) in Gelsenkirchen und erbeutet Bargeld

Gegen 18 Uhr liefen die beiden 13-Jährigen am Sonntag über die Urbanusstraße, als ihnen in Höhe der Schule fünf Jugendliche entgegenkamen und sie umstellten. Umgehend wurden die beiden Gelsenkirchener nach Geld gefragt, sie händigten den Jugendlichen ihr Bargeld aus. Anschließend entfernten sich das Quintett.

Die Tatverdächtigen waren etwa zwischen 15 und 18 Jahre alt und dunkel gekleidet, sie hatten alle dunkle Locken, zudem trug einer eine rote Kappe, drei weitere eine schwarze Kappe.

Zeugenhinweise an die Polizei unter: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

