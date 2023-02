Gelsenkirchen: Jugendliche rauben 13-Jährigem das Handy

Der Südeingang des Gelsenkirchener Hauptbahnhofes: In seine Richtung sind vier jugendliche Räuber geflüchtet, die am Dienstag, 7. Februar, einen Teenager beraubt haben.

Gelsenkirchen-Neustadt. Jugendliche Räuber in Gelsenkirchen haben es erneut auf Jüngere abgesehen. Einem Teenager (13) wurde das Handy geraubt.

Die Zahl der Tatverdächtigen und Festnahmen nach einer Serie von Raubzügen Jugendlicher ist zwar gestiegen, ein Ende ist aber noch nicht in Sicht. Am Dienstag, 7. Februar, haben laut Polizei vier Jungen und Mädchen einen 13-Jährigen in Gelsenkirchen angegriffen und ihm das Handy geraubt.

Mädchen und Jungen greifen Teenager aus Gelsenkirchen an – Beute: sein Handy

Der 13-jährige Gelsenkirchener war zu Fuß gegen 13.40 Uhr auf der Josefstraße unterwegs, als sich ihm vier unbekannte Jugendliche in den Weg stellten. Sie forderten ihn zur Herausgabe von Bargeld auf. Als der Teenager sich weigerte, wurde er nach Polizeiangaben zu Boden gestoßen und geschlagen.

Anschließend wurde er von den vier Räubern durchsucht. Mit der Beute, einem Handy, flüchtete das Quartett zu Fuß in Richtung Südseite des Hauptbahnhofes.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um Jugendliche im Alter von 15 bis 16 Jahren. Ein Tatverdächtiger trug eine Basecap.

Hinweise an die Polizei: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

