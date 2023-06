Gelsenkirchen: Jugendliche Räuber drangsalieren Jungen

Die Gelsenkirchener Polizei sucht Zeugen von zwei Raub-Fällen, die sich in Erle bzw. Feldmark ereignet haben.

Gelsenkirchen. Gelsenkirchener Polizei meldet zwei Fälle von Raub unter Kindern. Täter nahmen 12-Jährigen in den „Schwitzkasten“, schlugen und traten ihr Opfer.

Zwei Fälle von Raub unter Kindern und Jugendlichen meldet die Polizei vom vergangenen Freitag, 16. Juni: An der Cranger Straße in Erle wurde ein Junge (12) gegen 14.35 Uhr unter einem Vorwand von vier etwa Gleichaltrigen angesprochen. Sie forderten von ihm seine Wertsachen.

Als er sich weigerte und zu flüchten versuchte, nahm man ihn in den „Schwitzkasten“ und warf ihn zu Boden. Nun gelang es den Angreifern, ihm seine leere Bauchtasche zu entreißen. Der Junge blieb unverletzt. Er wurde zu seinen Eltern gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Polizei Gelsenkirchen bittet Zeugen, sich zu melden

Ein versuchter Raub ereignete sich am Freitag gegen 16.05 Uhr in der Feldmark: Auf einem Spielplatz gegenüber dem Berufskolleg an der Overwegstraße wurde ein 14-Jähriger von vier Personen im Alter von ca. 14 bis 17 Jahren angesprochen und unter Drohungen aufgefordert, seine Kopfhörer auszuhändigen.

Als er dieses verweigerte, wurde er geschlagen und getreten; man versuchte, ihm die Kopfhörer zu entreißen. Ein Tatverdächtiger soll die Handlungen gefilmt haben. Die Täter flüchteten schließlich ohne Beute, unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

In beiden Fällen bittet die Polizei eventuelle Zeugen, sich mit einer Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

