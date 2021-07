Gelsenkirchen: Jugendliche greifen Straßenbahnpendler an

Eine Gruppe von Jugendlichen hat am Montag, 12. Juli, in Gelsenkirchen zwei Teenager angegriffen, die mit der Straßenbahn fahren wollten.

Gelsenkirchen-Beckhausen. Eine Gruppe von Jugendlichen hat in Gelsenkirchen zwei Teenager angegriffen, die mit der Straßenbahn fahren wollten.

Die Gelsenkirchener Polizei sucht nach sechs unbekannten Jugendlichen, die am Montag, 12. Juli, zwei andere Jugendliche in Beckhausen angegriffen haben.

Schläge und Tritte für zwei 14-jährige Straßenbahnnutzer in Gelsenkirchen

Nach Behördenangaben wollten am Montag um 14.07 Uhr zwei 14 Jahre alten Gelsenkirchener an der Haltestelle Braukämperstraße mit ihren Fahrrädern in eine Straßenbahn in Fahrtrichtung Buer einsteigen.

Die sechs Unbekannten stiegen derweil aus der Straßenbahn aus und gerieten dabei mit den beiden Gelsenkirchenern in zunächst verbale Streitigkeiten. Darauf folgten Schläge und Tritte, durch die einer der 14-Jährigen verletzt wurde. Erst als Passanten sich einmischten, flüchteten die Angreifer in Richtung Braukämperstraße.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Die Gesuchten sind allesamt etwa 13 bis 14 Jahre alt. Ein Täter ist circa 1,50 Meter groß, ein weiterer hat blonde Haare. Hinweise unter 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen