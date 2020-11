Jürgen Köpsell, hier zusammen mit der heutigen Oberbürgermeisterin Karin Welge bei einem Wahlkampftermin im Sommer, wird neuer SPD-Fraktionschef in der Bezirksvertretung Nord.

Kommunalpolitik Gelsenkirchen: Jürgen Köpsell ist SPD-Fraktionschef in Buer

Gelsenkirchen-Buer. Die SPD-Fraktion in der Gelsenkirchener Bezirksvertretung Nord hat ihren neuen Vorsitzenden gewählt. Es ist ein Mann mit Erfahrung.

Am 19. November soll die neugewählte Bezirksvertretung Nord zu ihrer ersten Sitzung zusammenkommen. Die SPD-Fraktion im Gelsenkirchener Norden hat jetzt bereits ihren neuen Vorstand gewählt. Neuer Vorsitzender ist Jürgen Köpsell.

Köpsell, der bereits seit 1989 in verschiedenen Funktionen in der Gelsenkirchener Lokalpolitik tätig ist, tritt die Nachfolge von Dominic Schneider an, der voraussichtlich neuer Bezirksbürgermeister wird. Stellvertretender Vorsitzender bleibt Klaus Sorge, erstmalig zum Schriftführer der SPD-Fraktion wurde Timo Schultz aus Hassel gewählt.

Köpsell will ein „stärkeres Miteinander“ im Gelsenkirchener Norden

Der neue Fraktionsvorsitzende will auf ein „stärkeres Miteinander der demokratischen Parteien in der Bezirksvertretung Nord zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger“ sorgen, teilte Jürgen Köpsell mit. „Wir wollen kommunalpolitisch neue Wege gehen und laden alle demokratischen Parteien unserer Stadt ein diesen Weg aktiv mitzugestalten,“ betonte er. Seine Fraktion werde sich daher bei Sachfragen, die den Stadtbezirk Nord betreffen, um möglichst breite Mehrheiten der demokratischen Parteien bemühen.