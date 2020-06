Gelsenkirchen: Jazzkonzert lockt ins Zelt von Circus Probst

Bassist und Jazz-Freund Martin Furmann (l.) hat sich für das Konzert im Gelsenkirchener Circus Probst am Freitag, 26. Juni, eine illustre Runde an musikalischen Gästen eingeladen.

Gelsenkirchen-Feldmark. Kulturinteressierte atmen auf: Endlich gibt es wieder Konzerte! So auch am 26. Juni, wenn im Gelsenkirchener Circus Probst Jazz im Fokus steht.

Aufgrund der Corona-Pandemie werden auch die traditionellen Schiffstouren des Vereins Gejazzt in diesem Sommer nicht stattfinden können. Als Alternative zur Reihe „Kultur-Kanal“ hat die Initiative zur Förderung des zeitgenössischen Jazz nun aber einen spannenden Ersatzspielort gefunden: den Circus Probst. In dessen Zelt am Rande der Feldmarkstraße steigt am Freitag, 26. Juni, ab 20 Uhr ein Konzert, das aufgrund der derzeit geltenden Hygienevorschriften maximal 160 Besucher miterleben können.

Maya Lisa und Lewin Blümel sind die beiden Sänger des Abends

Die beiden engagierten Jazzmusiker Daniel Sanleandro und Martin Furmann haben sich für den Abend eine illustre Gästeriege eingeladen. Der Schlagzeuger und der Bassist aus Gelsenkirchens Jazzszene sorgen mit Sebastian Gahler (Keyboards) und Thilo Henn (Gitarre) für den satten Sound. Am Mikro werden sich Sängerin Maya Lisa und Lewin Blümel abwechseln. Letzterer hatte schon für Wogen der Begeisterung gesorgt, als er im Vorjahr auf dem Gejazzt-Schiff in Richtung Rhein-Herne-Kanal abgelegt hatte. Die Zuhörer erwartet nicht nur Jazz, sondern es wird auch Funk, Soul, Pop und kleine Ausflüge in die Welt der elektronischen Musik geben.

Die Wände des Zirkuszelts werden angehoben, so dass für eine bessere Durchlüftung gesorgt wird und das Konzert nicht in einem geschlossenen Raum stattfinden muss. Karten für 20 Euro (ermäßigt 15) gibt es ausschließlich im Vorverkauf unter: 0209 73 404 oder per E-Mail an info@gejazzt.de. Alle Verhaltensvorgaben in puncto Hygiene sowie weitere Infos unter: www.gejazzt.de.