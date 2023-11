Gelsenkirchen ist jetzt Teil eines weltweiten Digital Hubs

Gelsenkirchen. Verizon Business eröffnet gemeinsam mit Gelsen-Net und K-Tel den Digital Hub Ruhr. Was dahinter steckt und wie das Ruhrgebiet profitieren kann.

Das ist ein beachtlicher Erfolg für Gelsenkirchen - darin sind sich alle Beteiligten einig, die am Donnerstag das erste deutsche Digital Hub von Verizon, Gelsen-Net, Gelsenwasser und K-Tel in Gelsenkirchen eröffnet haben. Innerhalb des weltweit umspannenden Netzwerks aus bereits 17 bestehenden Innovationsräumen für digitale Lösungen von Verizon ist der Digital Hub Ruhr in Gelsenkirchen der erste in Kontinentaleuropa.

Bei der feierlichen Eröffnung wurden auf 160 Quadratmetern zukunftsweisende ICT- (Informations- und Kommunikationstechnologien) Lösungen präsentiert. Zu den Anwendungsfällen und Branchen zählen unter anderem Crowd Management, Smart City-Anwendungen, Fertigung und Logistik sowie Medizintechnik. Kamerasysteme könnten zum Beispiel bei Schalke-Spielen besser analysieren, wie Fans am schnellsten zu ihrem Platz kommen. Die Kameras könnten auch erkennen, wenn sich verfeindete Fans prügeln und dann automatisch Hilfe rufen.

Teil des internationalen Innovation Hub-Programms vonVerizon

Der Digital Hub Ruhr umfasst 160 Quadratmeter inklusive einem 5G-Showroom und weiteren Netz-Technologien und Anwendungen, die Unternehmer, Forschende, Entwickler, Kommunen und Interessierte nutzen können, um neue Anwendungen zu konzipieren, auszustellen oder bisherige Arbeitsabläufe zu verbessern. Der neue Standort auf dem Firmengelände von Gelsen-Net und Gelsenwasser ist das Ergebnis einer Kooperation von vier Digitalisierungsspezialisten, die jeweils führend in ihren Wirkungskreisen sind.

„Dieses Projekt wird durch die Zusammenarbeit mit Verizon Business, K-TEL und Gelsenwasser über die Metropolregion Ruhr hinauswirken, aber auch im Ruhrgebiet neue Maßstäbe setzen. Durch die weltweite Vernetzung des Hubs können die Projekte und die Erfahrungen von 17 bestehenden Innovation-Hubs in das Ruhrgebiet nach Gelsenkirchen geholt werden. Umgekehrt können die digitalen Lösungen und Initiativen aus der Region in das weltweite Netzwerk aus Kunden und Partnern eingespeist und sichtbar gemacht werden“, so Thomas Dettenberg, Geschäftsführer von Gelsen-Net.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Auch der Vorstandsvorsitzender der Gelsenwasser AG, Henning Deters, ist sich sicher: „Der Digital Hub Ruhr setzt neue Standards in der Digitalisierung und zeigt sehr anschaulich, wie moderne Digitalisierungsinitiativen vor Ort bei Kommunen und bei Unternehmen funktionieren können.“

Ziel des Digital Hub Ruhr ist es somit, die Digitalisierung und die verschiedenen Digitalisierungsprojekte greifbarer und sichtbarer zu machen und mit weiteren Partnern im digitalen Partnernetzwerk stetig weiterzuentwickeln. Eingebunden in mehrere Projekte im gesamten Stadtgebiet Gelsenkirchens und vor allem in das weltumspannende Netzwerk von Verizon soll der Digital Hub Ruhr die Reichweite und den Nutzen verschiedenster digitaler Lösungen demonstrieren und Institutionen, Unternehmen, Entwickler und Kommunen miteinander verbinden.

Auch die Westfälische Hochschule Gelsenkirchen ist eingebunden

Damit ist Gelsenkirchen, die im aktuellen bundesweiten Smart-City-Ranking des Digitalverbandes Bitkom einen sehr guten 11. Platz von 81 bewerteten Großstädten erreichte, einen Schritt bei der Gestaltung der Digitalisierung weitergegangen. „Einer der wichtigsten Aspekte ist dabei die Vernetzung von Menschen, Wirtschaft und Wissenschaft und gerade das gelingt im neuen Digital Hub Ruhr hervorragend und stellt somit eine hervorragende Verbindung zum räumlich gegenüber liegenden Open Innovation Lab der Stadt Gelsenkirchen dar“, so Simon Nowack, Wirtschaftsdezernent der Stadt Gelsenkirchen und verantwortlich für die Digitalisierung der Stadt.

Auch die Westfälische Hochschule feiert die Eröffnung als Forschungspate des Gesamtprojekts mit: „Wir setzen Trends und entwickeln digitale Lösungen – und das gerne mit Partnern aus Wirtschaft und der Stadt. Deshalb ist die Partnerschaft mit dem Digital Hub Ruhr sehr wertvoll für die Westfälische Hochschule und ihrer Studierenden. Durch das vielfältige Netzwerk innerhalb des Digital Hub Ruhr ergibt sich ein spannendes Feld für einen Wissenstransfer von der Forschung in die Praxis“, so der Vizepräsident der Westfälischen Hochschule, Professor Doktor Michael Brodmann.

Aktuell betreibt Verizon weltweit 17 Innovation Hubs, die alle in den USA angesiedelt sind, mit einer Ausnahme in London. Mit der Eröffnung des Digital Hub Ruhr in Gelsenkirchen starte nun die Zukunft des innovativen Netzwerkprogramms in Deutschland mitten im Ruhrgebiet.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen