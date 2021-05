Gelsenkirchen: Initiative verschönert Stadtteil mit Blumen

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Die Gelsenkirchener Initiative „Hüllen aktiv“ hat den Ortsteil aufgehübscht. Kleine und große Helfer bepflanzten Blumenkübel für die Pfingsttage.

Das Quartier liebenswerter und farbiger zu gestalten, das haben sich die Akteure der Stadtteilinitiative „Hüllen aktiv“ zur Aufgabe gemacht. Zahlreiche Hände haben erneut mit einer Pflanzaktion dafür gesorgt, den Ortsteil Blumen verschönern.

Pflanzkübel entstanden in der Gelsenkirchener Hansa-Schule

In der Woche vor Pfingsten hatten sich zwei Schulen, zwei Kindertagesstätten, zwei Moscheevereine sowie ein Jugendheim, ein Seniorenwohnheim und dazu noch weitere Helfer, auf dem Weg gemacht, ihr Quartier aufzuhübschen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Insgesamt 26 Pflanzkübel nahmen sich die Erwachsenen und die Schülerinnen und Schüler des werkpraktischen Unterrichts der Hansa-Schule vor. Sie sägten, montierten, strichen und versahen die Kübel nach so viel wertvoller Vorarbeit noch mit einem Schul-“Branding“.

Pfadfinder gestalten den „Blühort“ am Kirchplatz der Herz-Jesu-Kirche

Pfadfinderkinder und Mütter trafen sich dann kurz darauf auf dem Platz der Herz-Jesu-Kirche an der Skagerrakstraße, um die ersten vier der Blumeninseln herzurichten. Ausgestattet mit Blumenerde, Einweghandschuhen und einer Auswahl an Blumen, machten sie sich an die Arbeit. Die Nachwuchsgärtner und -gärtnerinnen Jana, Sarah Marie, Emilia, Kira und Oskar hatten dafür eigens ihre Pfadfinderkluft respektive das T-Shirt ihres Stammes Roncalli angezogen, um so ihr gemeinsames Engagement zu dokumentieren.

Möglich gemacht wurde dieses Aktion auch mit finanzieller Unterstützung aus dem Quartiersfonds. Wer Näheres zur Initiative Hüllen aktiv wissen will, der findet Informationen auf hier.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen