Gelsenkirchener Industriebetriebe haben in den vergangenen neun Monaten weniger Umsatz gemacht. Wie die Stadt im Vergleich dasteht.

Wirtschaft & Corona Gelsenkirchen: Industrie-Umsatzverlust hält sich in Grenzen

Gelsenkirchen. Gelsenkirchener Industriebetriebe haben in den vergangenen neun Monaten weniger Umsatz gemacht. Wie die Stadt im Vergleich dasteht.

Die Industrieumsätze im IHK-Bezirk Nord-Westfalen liegen nach einem Dreivierteljahr deutlich unter den Vorjahresergebnissen. Das meldet die IHK Nord Westfalen mit Hinweis auf die am Montag, 16. November, vom Statistischen Landesamt veröffentlichten Zahlen. Allerdings ist der Gesamtumsatz der Betriebe im Münsterland und in der Emscher-Lippe-Region weniger stark gesunken als im Landesdurchschnitt. Gelsenkirchen schneidet im Mittelfeld ab.

Gesamtumsatz der Gelsenkirchener Industriebetriebe sinkt nur um 6,4 Prozent

Von Januar bis September erreichten die Industriebetriebe im Bezirk der IHK Nord Westfalen einen Gesamtumsatz von 27,5 Milliarden Euro. Das sind 8,8 Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahr. Im Landesdurchschnitt beträgt der Rückgang 11,3 Prozent. In Gelsenkirchen ist der Gesamtumsatz um 6,4 Prozent gesunken, in absoluten Zahlen bedeutet das einen Rückgang von 1,911 auf 1,788 Milliarden Euro. Besonders deutliche Einbußen hat die Industrie beim Gesamtumsatz in Bottrop, dort steht unter dem Strich ein Minus von 15,6 Prozent auf aktuell 471 Millionen.

Auslandsumsatz der Gelsenkirchener Industriebetriebe geht um 18 Prozent zurück

Mit Blick auf die Zahlen fällt auf, das der Auslandsumsatz der Industrie im IHK-Bezirk deutlich stärker zurückgegangen als der Inlandsumsatz. Während der Auslandsumsatz um 16,2 Prozent auf elf Milliarden Euro fiel, sank der Inlandsumsatz nur um drei Prozent auf 16,4 Milliarden Euro. Gelsenkirchen büßte beim Auslandsumsatz 18 Prozent ein. Das bedeutet hier einen gerundeten Rückgang von 567 auf 465 Millionen Euro. Andere, beispielsweise das größere Bochum oder der Kreis Warendorf, knacken locker die 20-Prozent-Marke bei diesen Einbrüchen.

Dass die Inlandsumsätze im IHK-Bezirk weniger stark eingebrochen sind als im Landesdurchschnitt, führt die IHK auf die starke Ernährungsindustrie im Bezirk zurück.

2,8 Prozent weniger Industriebeschäftigte in Gelsenkirchen: aktuell 7174

Ebenfalls geringer als im Landesdurchschnitt ist im IHK-Bezirk Nord Westfalen der Rückgang bei den Industriebeschäftigten. Während NRW-weit 1,9 Prozent weniger Personen in der Industrie beschäftigt sind als im Durchschnitt des Vorjahreszeitraums, sind es im IHK-Bezirk Nord Westfalen nur 0,4 Prozent weniger. Gelsenkirchen verzeichnet bei den Industriebeschäftigten ein Minus von 2,8 Prozent, die Zahl der Beschäftigten sank hier von 7384 auf 7174. Bottrop konnte in dieser Kategorie sogar um 8,7 Prozent auf 3512 Industriebeschäftigte zulegen.

Erfasst wurden jeweils Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten, in Gelsenkirchen ist ihre Zahl konstant bei 36 geblieben.