Ein 19-Jähriger ist in Gelsenkirchen-Schalke Zeuge eines Unfalls mit Fahrerflucht geworden – und hat die Polizei alarmiert.

Unfallflucht Gelsenkirchen: In Auto gekracht und Fahrerflucht begangen

Gelsenkirchen-Schalke. Auf glatter Fahrbahn geriet ein Auto ins Schleudern, krachte in einen parkenden Wagen und flüchtete. Die Polizei leitete ein Verfahren ein.

Auf der Grenzstraße in Schalke hat es am Freitag (12. Februar) einen Unfall mit Fahrerflucht gegeben. Zeuge des Vorfalls wurde laut Polizei ein 19-jähriger Gelsenkirchener: Der junge Mann habe beobachtet, wie ein Auto auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern kam, in ein anderes, parkendes Auto krachte und anschließend einfach weiterfuhr.

Um 1.37 Uhr meldete der 19-Jährige der Polizei den Unfall. Bei ihrem Eintreffen stellten die Beamten noch an zwei weiteren geparkten Autos Unfallschäden fest. Eine zweite Streifwagenbesatzung fahndete nach dem Unfallwagen – und fand ihn.

Polizei Gelsenkirchen nahm die Insassen des Autos mit auf die Wache

Das stark beschädigte Auto mitsamt zweier Insassen stand an der Grillostraße / Breslauer Straße. Da die 24-Jährige und der 18-Jährige widersprüchliche Angaben zum Sachverhalt machten, wurden beide für die weitere Klärung mit zur Wache genommen.

Der verletzte 18-Jährige lehnte eine medizinische Behandlung ab. Die Polizeibeamten stellten den Wagen des Gelsenkirchener Duos und den Führerschein der 24-Jährigen sicher. Außerdem leiteten sie ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.