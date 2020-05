Gelsenkirchen: Im Spunk gibt es Angebote nun online und real

Gelsenkirchen-Ückendorf. Das Gelsenkirchener Spunk in Ückendorf fährt wieder den Betrieb vor Ort hoch. Vorerst bleibt aber auch das Online-Kreativangebot bestehen.

Am Dienstag, 12. Mai, ist zwischen 14 und 16 Uhr die Teilnahme an der Hausaufgabenhilfe möglich, von 18 bis 20 Uhr öffnet der Jugend-Club mit dem roten Dienstag die Pforten. Gezeigt wird ein Film. Anmeldungen für das Programm sind telefonisch oder per WhatsApp-Nachricht an 0209 3198258 möglich. Im Online-Programm stehen ein Escape-Room, die Herstellung von individuell bedrucktem Esspapier und ein Tiktok-Tanz an.

Auch am Mittwoch ist die Hausaufgabenbetreuung möglich, der Leseclub wird zwischen 16.30 und 18 Uhr angeboten. Online geht es unter anderem in die nächste Hörspiel-Produktion. Der Donnerstag beginnt im Spunk ebenfalls mit der Hausausgabenbetreuung zwischen 14 und 16 Uhr. Von 16.30 bis 18 Uhr steht das Kreativangebot „Hier der kreppt der Bär“ an, zwischen 18 und 20 Uhr öffnet der Leseclub für Teenies die Pforten. Online soll eine gemeinsame Bilder-Collage entstehen, ein Bügelperlenset kann nach Hause bestellt werden und eine Kartenhausbau-Challenge bei Tiktok gestartet werden.

Zum Wochenende gibt es dann noch einige Angebote mehr im Spunk: Wie jeden Tag zwischen 14 und 16 Uhr die Hausaufgabenbetreuung, ab 15 Uhr lädt der Leseclub ein und bei guten Wetter kann auf dem Hof des Ückendorfer Jugendzentrum in der Holzwerkstatt gebaut werden. Um 16.30 Uhr findet dann die Nähwerkstatt statt und ab 18 Uhr öffnet die Trickfilm-Werkstatt für Teenies.

Zugang zum Programm auf etlichen Kanälen

Im Online-Programm wird ein neuer Podcast produziert und das Hausteam präsentiert bei Tiktok einen neuen Sketch zum Mitspielen. Am Samstag schaltet das Spunk dann einen neuen Actionbound frei. Hier geht es dann mit dem Smartphone oder Tablet durch den Stadtteil und es müssen verschiedene Aufgaben gelöst werden. Im Haus reicht das Spektrum vom Forscher-club bis zum Gemeinschaftsgarten.

Infos sind auf verschiedenen Wegen abrufbar: WhatsApp-Broadcast (0209 3198258 einspeichern und Nachricht mit dem Text „Ich will News“ senden); www.spunk-ge.de, auch auf Instagram, Facebook, Tiktok und Snapchat gibt es auf den Spunk-Accounts aktuelle Infos.